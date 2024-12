C'est le dernier jour pour profiter du Black Friday chez Boulanger ! Jusqu’à minuit, profitez de remises exceptionnelles : jusqu’à -35 % sur la téléphonie et l’informatique, -40 % sur l’image et le son, ainsi que sur le petit électroménager, et -30 % sur le gros électroménager.

De plus, avec la garantie satisfait ou remboursé, vous avez jusqu’au 31 janvier 2025 pour retourner vos produits en cas de changement d’avis.

Découvrez ci-dessous une sélection des meilleures offres à ne pas manquer pour clôturer ce Black Friday.

Black Friday : TOP 20 des ultimes promos Boulanger

Profitez des offres Boulanger pour le Black Friday jusqu'à ce soir !

À ne pas manquer aussi sur GNT pour le Black Friday :