On commence avec le PC portable gaming Lenovo Legion S5 16ARP9.

Doté d’un écran IPS de 16 pouces, il affiche une résolution WQXGA de 2560 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, tandis que le support des normes Dolby Vision, G-SYNC et FreeSync Premium garantit des images sans déchirement ni saccade. La couverture 100 % sRGB, le traitement anti-éblouissement et la réduction de la lumière bleue complètent ce dispositif pour offrir un affichage à la fois précis, confortable et immersif.

Le Legion S5 embarque un processeur Ryzen 7 7435HS (8 cœurs / 16 threads jusqu'à 4,5 GHz), épaulé par une carte graphique GeForce RTX 4070 avec un TGP de 140 W, de quoi profiter du ray tracing et des technologies DLSS dans les meilleures conditions.

16 Go de mémoire vive DDR5 et un SSD de 512 Go sont également intégrés.

Côté connectivité, le PC est équipé du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3, et il est livré sans système d’exploitation.

Retrouvez le Lenovo Legion S5 16ARP9 à 1 229,99 € au lieu de 1 599,99 €, soit une remise de 23 % sur Cdiscount.





