Poursuivant sa stratégie Apple Silicon, la firme de Cupertino a présenté en juin dernier sa nouvelle plateforme matérielle Apple M2 et a annoncé dans la foulée les MacBook Air et MacBook Pro 13.

La logique veut qu'arrivent ensuite les MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 équipés de puces optimisées Apple M2 Pro et Apple M2 Max, mais leur calendrier reste flou depuis des mois.

L'espoir reste bien sûr de les voir débarquer pour les fêtes de fin d'année, ce qui ferait un joli cadeau à mettre au pied du sapin de Noël, mais des contraintes techniques et de production sont toujours possibles.

Des machines qui se font désirer

Une rumeur veut que, si la puce M2 est gravée en 5 nm (comme la M1), les variantes M2 Pro et M2 Max passeront à la gravure en 3 nm. TSMC a mis plus de temps que prévu à lancer la production de masse, ce qui contraint les dates de lancement des produits, mais il reste possible que les puces Pro et Max restent elles aussi sur une gravure 5 nm.

Si l'on ne sait pas encore de quoi seront faites les puces M2 Pro et Max, Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, indique dans sa newsletter PowerOn, que les MacBook Pro 14 et 16 en version M2 n'arriveront pas avant 2023.

Selon ses informations, le lancement se fera durant le premier trimestre l'an prochain et il serait coordonné avec le lancement de macOS Ventura 13.3 et iOS 16.3, dont la mise à disposition est attendue entre début février et début mars 2023.

Les MacBook Pro 14 et 16 en mars ?

Mais la suggestion de Mark Gurman porte sur un lancement vers le mois de mars, plus habituel chez Apple, au regard de ses précédents événements et de ses fenêtres de commercialisation.

Les MacBook Pro 14 et 16 devraient conserver le même design que précédemment, avec la puissance apportée par les puces M2 Pro et M2 Max. Apple aura d'autres produits à lancer l'an prochain et l'on pourrait ainsi découvrir le premier Mac Pro avec processeur ARM.

Le Mac Mini pourrait lui aussi basculer sur le SoC Apple M2. Une version avec puce M2 Pro est également évoquée mais la date de lancement de ces deux modèles reste incertaine.