Take Two Interactive ne compte pas attendre Grand Theft Auto VI pour vous embarquer dans la pègre. Mafia: The Old Country débarque le mois prochain, et une présentation exclusive de neuf minutes vient de tomber. Elle offre un aperçu diversifié du gameplay : cinématiques léchées, combats armés, conduite et infiltration. L'ambiance rappelle les Mafia d'antan et Uncharted. Malgré quelques détails "vieillots" et un sound design parfois déroutant, la force du jeu réside dans son immersion. Hangar 13 et Stormind Games ont misé sur une reconstitution fidèle de la Sicile des années 1900, avec même un doublage intégral en sicilien optionnel.

Quelles sont les nouveautés pour les fans de la licence ?

Cette nouvelle démo de gameplay révèle d'autres évolutions. Les armes seront visibles sur le protagoniste, un détail appréciable. La mini-carte disparaît également, confirmant un virage plus linéaire pour la série, renforçant la découverte. Ces choix visent à recentrer l'expérience sur la narration et l'immersion, fidèles aux racines de Mafia. Le prix de lancement est de 50 euros sur PC, PS5 et Xbox Series, jugé raisonnable. Le studio Hangar 13 et 2K misent sur la nostalgie et la qualité narrative pour séduire les joueurs.

Mafia: The Old Country : un retour réussi aux fondamentaux ?

Mafia: The Old Country s'annonce comme un retour aux sources, avec une narration forte et une ambiance inimitable. Malgré les quelques réserves techniques, le cœur du jeu semble battre au bon rythme : une immersion profonde dans une époque fascinante, avec les codes qui ont fait le succès de la série. Reste à voir si ce mélange d'authenticité et de linéarité convaincra un public habitué aux mondes ouverts tentaculaires. Ce sera la principale interrogation à la sortie du titre, mais le potentiel est indéniable pour les amateurs du genre. Le verdict final est attendu en août.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sort Mafia: The Old Country et sur quelles plateformes ?

Mafia: The Old Country est prévu pour le mois d'août. Il sera disponible sur PC, PlayStation 5 (PS5) et Xbox Series X|S.

Quelle est la particularité de l'immersion dans ce nouvel opus de Mafia ?

La grande force du jeu réside dans son immersion au cœur de la Sicile des années 1900, avec une reconstitution fidèle des décors et un doublage intégral en sicilien optionnel pour une authenticité maximale.

Le gameplay de The Old Country est-il différent des précédents Mafia ?

Oui, les armes seront visibles sur le protagoniste et la mini-carte disparaît, renforçant le côté linéaire et narratif. Ces choix visent à accentuer l'immersion et à ramener la série à ses racines axées sur l'histoire.