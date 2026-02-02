Le constructeur américain Maingear vient de frapper un grand coup en s'adressant directement à la mémoire des gamers. La firme a officialisé le lancement du Retro98, un ordinateur de bureau qui ressuscite l'esthétique de la fin du millénaire. Derrière sa façade beige et son bouton "Turbo" fonctionnel se cachent pourtant des composants capables de faire tourner les jeux les plus exigeants de 2026. Une édition collector, limitée à seulement 38 unités.

Quel est le secret de ce design si authentique ?

Le charme du Retro98 repose sur un souci du détail maniaque. Le châssis, un SilverStone FLP02, a été choisi pour son look typique des années 90, avec ses baies 5,25 pouces et ses lignes strictes. Maingear a poussé le concept jusqu'au bout : afficheur LED vert pour la vitesse des ventilateurs, clé de verrouillage pour l'alimentation, et même des connectiques modernes dissimulées derrière le logo.

Some parts just feel right ? Retro98 runs on Kingston FURY memory, following the legacy of the systems a lot of us grew up with ✨ pic.twitter.com/IxadYFgM8q — MAINGEAR (@maingear) January 30, 2026

L'illusion est parfaite. On s'attend presque à entendre le son d'un modem 56k en l'allumant. Cette esthétique vintage est une véritable déclaration d'amour à une époque révolue, celle des LAN parties et des CD gravés. Une machine pensée pour une génération de joueurs bien précise.

La puissance est-elle au rendez-vous sous le capot ?

Absolument. Le look est rétro, mais la fiche technique est futuriste. Même la configuration d'entrée de gamme, affichée à 2 499 dollars, embarque un processeur Intel Core Ultra 7 et une GeForce RTX 5070. C'est déjà suffisant pour écraser la plupart des titres actuels en haute résolution.

Pour les plus exigeants, les versions supérieures frôlent l'indécence technique. On parle ici de processeurs AMD Ryzen 9 9950X3D, de la surpuissante GeForce RTX 5090, de 64 Go de RAM Kingston Fury et de SSD NVMe Gen5 de 4 To. Le gaming moderne n'a qu'à bien se tenir.

Pourquoi une production si limitée ?

Le constructeur Maingear a clairement positionné le Retro98 comme une pièce de collection. Avec seulement 38 exemplaires produits au total – 32 standards et 6 versions "Alpha" exclusives – la rareté est au cœur de l'offre. Ces dernières bénéficient même d'un système de refroidissement liquide personnalisé pour parfaire l'exclusivité.

Cette stratégie garantit un statut d'objet culte et justifie des tarifs élevés, allant jusqu'à 9 799 dollars. La marque a confirmé qu'aucune réédition n'est prévue, créant un objet aussi désirable qu'une relique de l'époque Quake. Une fois le stock écoulé, il sera trop tard. C'est un appel direct aux collectionneurs et aux nostalgiques les plus fortunés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Maingear Retro98 est-il compatible avec les périphériques modernes ?

Oui, absolument. Malgré son apparence rétro, il dispose de toutes les connectiques actuelles (USB, ports audio, etc.), qui ont été habilement dissimulées derrière le logo en façade pour préserver son esthétique d'époque.

Peut-on construire son propre PC rétro de ce type ?

Oui, c'est une possibilité pour les plus bricoleurs. Le châssis utilisé est un SilverStone FLP02, qui peut être acheté séparément dans le commerce. Cela demande cependant de solides compétences en montage PC pour intégrer des composants modernes et obtenir un résultat aussi propre et fonctionnel.