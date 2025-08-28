On commence avec une présentation de la manette sans fil PDP Victrix Pro BFG (Xbox / PC).

Profitez d’un jeu sans contrainte grâce à plusieurs options de connexion : en mode sans fil sur console via le dongle USB, en Bluetooth ou via le câble inclus.

La manette adopte une conception modulaire entièrement personnalisable : module gauche réversible, module droit standard, module Fightpad à 6 boutons, 4 sticks interchangeables, 3 croix directionnelles et 4 types de gâchettes.

Côté son, bénéficiez d’un audio à faible latence et de la technologie Dolby Atmos, pour un rendu spatial immersif.

Les gâchettes d’embrayage brevetées offrent 5 points d’arrêt ainsi qu’un mode déclencheur ultra-rapide, complétées par 4 boutons arrière mappables. Encore plus de réglages sont possibles grâce à l’application gratuite Victrix Control Hub.

Retrouvez la manette PDP Victrix Pro BFG en noir à 109,99 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 45 % sur Amazon.





Et voici encore quelques promotions intéressantes à ne pas manquer :

Caméra de surveillance extérieure Bosch Smart Home II - Gris Anthracite à 241,99 € soit -21% (1080p Full HD jour et nuit, vision nocturne couleur, alarme intégrée, lampe jusqu’à 1100 lumens, compatible Alexa, haut-parleur et microphone intégrés, détection de mouvement 3D...)



