On commence avec une présentation de la manette sans fil PDP Victrix Pro BFG (Xbox / PC).
Profitez d’un jeu sans contrainte grâce à plusieurs options de connexion : en mode sans fil sur console via le dongle USB, en Bluetooth ou via le câble inclus.
La manette adopte une conception modulaire entièrement personnalisable : module gauche réversible, module droit standard, module Fightpad à 6 boutons, 4 sticks interchangeables, 3 croix directionnelles et 4 types de gâchettes.
Côté son, bénéficiez d’un audio à faible latence et de la technologie Dolby Atmos, pour un rendu spatial immersif.
Les gâchettes d’embrayage brevetées offrent 5 points d’arrêt ainsi qu’un mode déclencheur ultra-rapide, complétées par 4 boutons arrière mappables. Encore plus de réglages sont possibles grâce à l’application gratuite Victrix Control Hub.
Retrouvez la manette PDP Victrix Pro BFG en noir à 109,99 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 45 % sur Amazon.
Et voici encore quelques promotions intéressantes à ne pas manquer :
- Caméra de surveillance extérieure Bosch Smart Home II - Gris Anthracite à 241,99 € soit -21% (1080p Full HD jour et nuit, vision nocturne couleur, alarme intégrée, lampe jusqu’à 1100 lumens, compatible Alexa, haut-parleur et microphone intégrés, détection de mouvement 3D...)
- LEGO Technic 42212 - Ferrari FXX K à 44,99 € (-25%)
- LEGO DC Batman 76304 - Batmobile Batman Forever à 74,99 € (-25%)
- Alimentation Thermaltake ToughPower PF3 750W à 137,84 € soit -22% (80 Plus Platinum, ATX 3.0 et PCIe Gen 5, fonction Smart Zero Fan, ventilateur PWM 120mm avec palier Fluid-Dynamic, entièrement modulaire)
- Disque dur WD Elements USB 3.0 - 24 To à 409,99 € soit -35% (Amazon Allemagne)
- Écran PC gaming Lenovo Legion R27qe à 134,99 € avec le code ORDI15 (27" QHD 2560 x 1440 px, dalle IPS, 180Hz, 0,5 ms, 450 cd/m², 1000:1, DisplayHDR 400, 120% sRGB, 95% DCI-P3...)
- SSD interne Fikwot FN960 M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 - 4 To à 188,66 € avec le coupon à cocher (jusqu'à 5 000 Mo/s, Amazon Italie)
- Watercooling AIO Cooler Master MasterLiquid 360 Ion à 195,11 € soit -20% (écran LCD 2,1", ventilateurs Mobius 120P ARGB PWM, rétroéclairage ARGB...)
- HONOR Magic7 Lite 5G - 256 Go Noir à 279 € soit -100 € pour les nouveaux clients Sosh + 50 € de bonus reprise et jusqu'à 80 € remboursés par Orange (6,7" AMOLED 2700 x 1224 px, 108MP avec IA + OIS, Snapdragon 6 Gen 1 octa-core, 6600 mAh, IP64, charge rapide 66W, résistance aux chutes jusqu'à 2m...)
- Xiaomi 15 - 512 Go Noir à 799 € soit -300 € + 200 € de bonus reprise (6,36" AMOLED LTPO 120Hz, jusqu'à 3200 nits, 5240 mAh, triple caméra Leica 50MP, Xiaomi HyperAI, Snapdragon 8 Elite, IP68, HyperCharge filaire 90W et sans fil 50W...)
- Carte graphique PNY NVIDIA GeForce RTX 5070 12G OC à 529,99 € avec le code COMPO50 + Borderlands 4 offert
- Carte graphique SAPPHIRE Pulse AMD Radeon Gaming RX 7900 XTX 24G à 824,99 € avec le code 15DES129
- Aspirateur laveur sans fil Proscenic F10 Ultra à 186,15 € soit -15% (autonomie 1h, autonettoyage automatique, filtre HEPA, affichage LED, guidage vocal, nettoyage bord à bord, tête inclinable à 170°...)
- Ruban lumineux connecté Philips Hue Play gradient Lightstrip pour PC 32-34'' à 99,99 € (-54%)
