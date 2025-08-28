Robot aspirateur laveur Ecovacs T50 Pro Omni

Il intègre la technologie TruEdge 2.0, combinant une brosse latérale extensible qui atteint plus profondément les coins et une plaque de serpillière à variation continue maintenant une proximité de seulement 1 mm avec les bords, pour une couverture de nettoyage quasi totale.

Grâce à sa caméra 3D AIVI et à sa lumière de structure 3D, il reconnaît et identifie en temps réel les obstacles, en utilisant leurs contours comme limites pour un nettoyage de précision.

Sa puissance d’aspiration de 15 000 Pa élimine poussières et débris avec une efficacité redoutable, tandis que la technologie ZeroTangle 2.0, dotée de structures en triple V, permet de rassembler, soulever et démêler les cheveux, réduisant ainsi les enchevêtrements à 0 %, même avec des cheveux longs.

Sa station OMNI tout-en-un automatise toutes les tâches en assurant le vidage du réservoir, le séchage à l’air chaud à 45°C et l’ajout automatique de solution de nettoyage. Avec ses grattoirs bidirectionnels et son lavage à l’eau chaude à 75°C, elle prend en charge le nettoyage de la serpillière et de la base, garantissant une hygiène optimale.

Grâce à son design ultra-fin de seulement 81 mm, rendu possible par le module LiDAR dToF intégré, le T50 PRO se faufile facilement sous les meubles bas pour nettoyer les zones difficiles d’accès.

Enfin, le robot s’accompagne de l’assistant vocal YIKO, capable de comprendre plusieurs scénarios de commande, y compris les conversations avec commandes multiples, la télécommande ou encore la planification du nettoyage.

Retrouvez l'Ecovacs T50 Pro Omni en noir à 599 € au lieu de 698,99 €, soit une remise de 14 % sur Amazon (prix officiel 899 €).

Écran PC gaming Samsung OLED G9 G93SD

Avec sa diagonale de 49 pouces, il offre une fluidité remarquable grâce à un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms et un taux de rafraîchissement de 240Hz. Sa technologie HDR TrueBlack 400, associée aux standards HDR10+ et HDR10+ Gaming, sublime chaque image en renforçant le contraste pour des noirs profonds et des blancs éclatants, sans effet de halo ni flou.

Sa définition DQHD (Dual Quad High Definition, soit 5120 x 1440 pixels) offre une image ultra-large et détaillée.

La compatibilité FreeSync Premium Pro garantit une parfaite synchronisation avec la carte graphique, assurant ainsi des scènes nettes et stables même dans les phases les plus intenses.

Pensé pour le confort, l’écran intègre FlickerFree pour éliminer le scintillement, Eco Light Sensor qui adapte automatiquement la luminosité à l’éclairage ambiant, et Eye Saver Mode qui réduit la lumière bleue afin de préserver vos yeux lors d’utilisations prolongées.

L'écran Samsung OLED G9 G93SD est en ce moment en promotion à 899,99 € chez Boulanger (prix officiel 1 149 €).

Écouteurs Bluetooth Nothing Ear (a)

Les Ear (a) offrent une réduction active de bruit intelligente allant jusqu’à 45 dB. Ils détectent automatiquement les fuites sonores entre l’embout et le conduit auditif, puis ajustent en temps réel le niveau de compensation pour garantir une immersion totale dès que vous les portez.

Les Ear (a) sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 11 mm, deux fois plus puissants que ceux des Ear (2), offrant des basses plus profondes et un son clair et percutant. L’ajout de deux évents améliore la circulation de l’air pour limiter la distorsion et enrichir la clarté globale. L’algorithme Bass Enhance affine en temps réel les fréquences graves pour révéler chaque détail.

Le son s’adapte à votre environnement grâce à la réduction de bruit adaptative : trois niveaux sont disponibles, ou bien le mode « Adaptif » qui ajuste automatiquement l’atténuation selon la situation.

La certification Hi-Res Wireless Audio assure une qualité sonore exceptionnelle, avec un débit jusqu’à 990 kbit/s et des fréquences de 24 bits/96 kHz grâce au codec LDAC.

Les écouteurs intègrent également ChatGPT, accessible directement via commande vocale sur un smartphone Nothing. Grâce à l’application Nothing X, il est possible de configurer l’activation par la voix pour poser vos questions ou donner des instructions, où que vous soyez.

Côté autonomie, les Ear (a) offrent jusqu’à 9,5 heures de lecture continue sur une seule charge, et jusqu’à 42,5 heures avec le boîtier (ANC désactivée). Une charge rapide de seulement 10 minutes permet d’obtenir environ 10 heures d’écoute supplémentaires.

Enfin, la technologie Clear Voice améliore la qualité des appels en isolant efficacement la voix des bruits environnants. Avec un microphone optimisé et un évent dédié pour réduire les interférences du vent, la clarté est renforcée de 60 % par rapport aux Ear (2), pour des conversations toujours nettes, même en extérieur.

Vous pouvez obtenir les Nothing Ear (a) en blanc, jaune ou noir à 69 € au lieu de 99 € (prix officiel), soit une remise de 30 % sur Amazon.



