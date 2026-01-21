Le prochain jeu de Bungie, Marathon, sortira le 5 mars 2026. L'information, initialement apparue par erreur sur le Xbox Store, a été rapidement confirmée par le studio via une bande-annonce officielle. Ce lancement met un terme à des années d'attente et de turbulences pour ce reboot très attendu de la franchise culte des années 90.

Comment une fuite a-t-elle précipité l'annonce officielle ?

Tout a commencé par une bourde. Une publicité, publiée trop tôt sur le Xbox Store et repérée par un utilisateur de Reddit, a révélé la date fatidique avant d'être promptement retirée.

Le mal était fait. La bande-annonce a circulé à grande vitesse, forçant Bungie à prendre les devants. Le studio, propriété de Sony, a donc officialisé la nouvelle, confirmant par la même occasion la sortie simultanée sur PS5, PC et Xbox. Une situation cocasse pour un jeu des PlayStation Studios qui voit sa date de sortie éventée par son principal concurrent.

Pourquoi le développement du jeu a-t-il été si chaotique ?

Le chemin de Marathon jusqu'à cette annonce n'a pas été un long fleuve tranquille. Le projet a connu de multiples revers, à commencer par des retours de testeurs jugés "tièdes" en 2025, qui ont poussé le studio Bungie à revoir sa copie.

Le développement a aussi été entaché par des accusations de plagiat de la part d'un artiste, réglées à l'amiable, et par le départ de son responsable principal. Ces turbulences ont conduit à un report de la date initiale, prévue pour septembre 2025, afin de peaufiner l'expérience de jeu et l'identité visuelle du titre.

Quelles sont les éditions proposées et à quoi s'attendre ?

Marathon se présente comme un jeu de tir d'extraction PvPvE où les joueurs, seuls ou en équipe de trois, explorent la colonie perdue de Tau Ceti IV pour récupérer de précieux artefacts.

Pour son lancement, le jeu sera disponible en plusieurs versions : une édition standard à 39,99€, une édition Deluxe à 59,99€ incluant divers objets cosmétiques, et une édition Collector à 236,99€ avec une statuette et d'autres goodies. La concurrence s'annonce rude, notamment face à Arc Raiders, un autre jeu du genre déjà bien installé depuis octobre 2025.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie officielle de Marathon ?

Le jeu Marathon sortira officiellement le 5 mars 2026.

Sur quelles plateformes Marathon sera-t-il disponible ?

Marathon sera disponible sur PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S et PC via Steam.

Quel est le genre de jeu de Marathon ?

Marathon est un jeu de tir d'extraction (extraction shooter) en vue à la première personne, avec des éléments PvP (joueur contre joueur) et PvE (joueur contre environnement).