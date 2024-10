La planète Mars pourra peut-être un jour abriter de la vie humaine grâce à des campements installés sur place. Mais a-t-elle pu connaître des périodes dans son histoire où la vie était naturellement possible ?

Les investigations se poursuivent grâce aux observations des sondes en orbite et des rovers à la surface. Le rover Curiosity, en particulier, a exploré le cratère Gale et permis d'étudier les carbonates trouvés en son sein.

Les chercheurs de la NASA ont étudié les isotopes du carbone et de l'oxygène dans ces formations rocheuses et ont déterminé que les carbonates se sont formés dans des phases d'évaporation extrême, suggérant que la présence d'eau liquide sur Mars n'était que transitoire, et peut-être pas sur des temps suffisamment longs pour laisser émerger de la vie.

Les isotopes parlent

Les isotopes légers tendent à s'échapper dans l'atmosphère tandis que les plus lourds restent plus longtemps, et leur analyse donne des indications sur l'environnement dans lequel ils se sont formés, comme la température et l'acidité de l'eau dans laquelle ils ont baigné.

Vue d'artiste de la planète Mars au temps où elle avait encore de l'eau liquide

(credit : NASA/MAVEN/The Lunar and Planetary Institute)

L'étude n'écarte pas totalement la possibilité de la formation de vie martienne sous la surface ou en surface mais avant que ces carbonates du cratère Gale se forment.

Les chercheurs proposent deux scénarios de formation possible, l'un à la suite de cycles d'humidifications et d'assèchements, l'autre du fait d'une eau très salée dans des conditions froides où peut se former de la glace.

Ces isotopes lourds très présents

Le premier scénario peut laisser éventuellement émerger de la vie avec des phases plus ou moins propices tandis que le second est beaucoup plus compliqué, l'eau étant principalement séquestrée sous forme de glace et peu disponible pour les réactions chimiques ou biologiques, sans compter la haute salinité de l'eau, condition plutôt défavorable pour la formation de la vie.

Rover Curiosity après des années d'exploration martienne

Ce que les chercheurs ont trouvé, et qui est valable pour les deux hypothèses, c'est que les isotopes lourds des carbonates sont présents dans des valeurs bien supérieures à celles trouvées sur Terre, ce qui suggère des conditions de formation extrêmes difficilement compatibles avec la formation de la vie...ou son maintien si elle était déjà présente antérieurement.

L'affaiblissement du champ magnétique et le refroidissement interne de la planète ont pu contribuer à laisser s'échapper une grande partie de l'atmosphère, les vents solaires stérilisant la surface et ne laissant guère de possibilité à la vie d'exister, à moins de se mettre à l'abri dans les profondeurs.

Les missions de récupération d'échantillons de sol, Tianwen-3 chinoise ou Mars Sample Return de la NASA et de l'ESA, en diront peut-être plus sur l'existence passée, ou pourquoi pas encore présente, de vie martienne