L'ère post-ISS se prépare,et dans cette nouvelle course à l'orbite basse, une jeune startup américaine, Max Space, vient de réaliser une annonce surprenante. Son projet ? Thunderbird, une station spatiale commerciale conçue pour être déployée intégralement après un unique lancement. Fini les multiples missions d'assemblage complexes et coûteuses. L'idée est simple, mais son exécution pourrait bien marquer un tournant.

Comment un tel exploit est-il possible ?

La clé réside dans la technologie d'habitat extensible développée par Max Space. Contrairement aux modules gonflables, Thunderbird utilise une structure unique avec des éléments souples à l'intérieur. Une fois en orbite, la station se déploie pour atteindre un volume impressionnant de 350 mètres cubes.

Ce volume permettrait d'accueillir quatre astronautes en permanence. Le tout serait compacté pour tenir dans la coiffe d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Une seule mission pour un habitat orbital complet, voilà la promesse.

Quel est le calendrier de Max Space ?

L'entreprise ne perd pas de temps. Max Space a annoncé une première étape cruciale : le lancement d'un prototype à échelle réduite, baptisé "Mission Evolution". Cette mission, prévue pour début 2027, voyagera à bord d'un vol de covoiturage.

L'objectif est de tester en conditions réelles les systèmes vitaux de la station, notamment son bouclier contre les débris orbitaux et son système de support vie. Si les essais sont concluants, le lancement de la station Thunderbird complète pourrait avoir lieu dès 2029.

Pourquoi la NASA s'intéresse-t-elle à ce projet ?

Le timing est parfait. La Station Spatiale Internationale (ISS) doit prendre sa retraite en 2030, laissant un vide stratégique en orbite basse. La NASA a donc lancé le programme CLD (Commercial Low Earth Orbit Destinations) pour encourager le développement d'alternatives privées.

Initialement, Max Space ne comptait que fournir sa technologie à d'autres constructeurs. Mais la nouvelle approche de l'agence spatiale, favorisant des contrats plus souples, a convaincu la startup de proposer son propre concept. C'est une opportunité unique pour démontrer le potentiel de leurs modules pour l'habitation humaine.

Quelles sont les ambitions au-delà de l'orbite terrestre ?

Thunderbird n'est pas seulement pensée pour la recherche ou la fabrication orbitale de produits pharmaceutiques. Sa structure intérieure est dite "morphique", c'est-à-dire qu'elle peut être reconfigurée par l'équipage pour s'adapter à différentes activités, une flexibilité cruciale pour les longues missions.

Max Space voit déjà plus loin que l'orbite terrestre. La société ambitionne de configurer sa technologie pour servir d'habitat autour de la Lune, et même sur Mars. Un concept qui pourrait redéfinir ce qu'est une station spatiale et devenir une brique essentielle de la future exploration spatiale.

