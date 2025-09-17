Le secteur des processeurs mobiles va connaître une effervescence la semaine prochaine. Si Qualcomm doit faire des annonces importantes autour de ses puces Snapdragon, et en particulier le Snapdragon 8 Elite Gen 5, son rival MediaTek pourrait lui couper l'herbe sous le pied avec la présentation de son nouveau processeur premium dès le début de la semaine prochaine.

Avec le lancement confirmé du Dimensity 9500 prévu dès le 22 septembre en Chine, MediaTek entend marquer un tournant décisif, moins de 24 heures avant la présentation du Snapdragon 8 Elite Gen 5 par son concurrent direct.

Le Dimensity 9500 : une date de lancement qui ne doit rien au hasard

Cette stratégie n’a évidemment rien d’anodin. L’année passée, la marque avait déjà pris les devants en présentant le Dimensity 9400 plusieurs semaines avant le Snapdragon 8 Elite, soulignant l’importance de l’effet d’annonce dans ce marché hautement concurrentiel.

Qualcomm ayant avancé cette année son événement, les fenêtres de lancement des deux puces ne sont plus loin de se chevaucher et expriment sans doute la montée de leur rivalité sur le segment premium, autrefois terrain réservé au groupe américain.

Après avoir longtemps occupé les segments d'entrée et de milieu de gamme, MediaTek s'intéresse désormais aux processeurs premium avec la série Dimensity 9000 qui grappille des parts de marché à chaque nouvelle itération.

Une architecture axée sur la puissance brute et l'efficacité

Au cœur du Dimensity 9500, MediaTek confirme l’utilisation d'une architecture totalement centrée sur les performances. D'après les rumeurs, le SoC combinerait :

Un cœur principal “Travis” à 4,21 GHz,

Trois cœurs hautes performances “Alto” à 3,5 GHz,

Quatre cœurs “Gelas” à 2,7 GHz.

Ce design “all big cores” poursuit la logique amorcée avec les générations précédentes, au profit des tâches lourdes et des usages intensifs. L’objectif affiché reste d'offrir un gain substantiel en performances brutes, tout en veillant à une efficacité énergétique accrue.

Une évolution GPU et des promesses côté IA

Le processeur graphique serait une puce ARM Mali-G1-Ultra MC12 avec un renforcement des performances en ray tracing et une consommation d'énergie mieux maîtrisée.

On s’attend également à une évolution du côté des fonctionnalités IA embarquées, la marque poursuivant ses investissements sur l’optimisation photographique et l'intelligence contextuelle.

Quels smartphones pour accueillir cette nouvelle puce ?

Les marque Oppo et Vivo seront sans doute les premières à intégrer le futur processeur Dimensity 9500 dans leurs smartphones. La série Vivo X300, qui ambitionne une diffusion internationale, profitera pleinement de cette nouveauté technologique, associant le nouveau SoC à une puce d’imagerie maison V3+ pour optimiser la capture vidéo et les portraits.

Cette montée en gamme n’est pas sans conséquence sur la dynamique du marché : la disponibilité mondiale de ces modèles propulsera MediaTek sur le devant de la scène auprès d’un public avide de nouveautés, désireux de bénéficier d’innovations concrètes à travers l’autonomie, la photographie ou la puissance de calcul.

Vers une concurrence exacerbée sur le haut de gamme

Cette présentation du Dimensity 9500, programmée stratégiquement à la veille du Snapdragon 8 Elite Gen 5, accentue la rivalité déjà vive entre MediaTek et Qualcomm.

Les deux firmes devraient rester sur des puces gravées en 3 nm pour leur prochaine génération mais la fin 2026 verra en principe arriver les premiers processeurs utilisant une gravure en 2 nm.

Comme lors du passage au 3 nm, Apple devrait devancer les fabricants de smartphones Android sur la migration vers le 2 nm avec le processeur Apple A20 de la gamme iPhone 18.