Longtemps, le concepteur de puces mobiles MediaTek est resté sur le créneau des processeurs mobiles d'entrée et de milieu de gamme. Après tout, c'était ce que demandaient essentiellement les fabricants de smartphones chinois aux plus belles heures du marché, quand les marques pullulaient avec d'innombrables références à bas prix.

Mais le marché des smartphones a fini par arriver à un point de saturation, ce qui a conduit la firme à relever ses gammes de processeurs mobiles et à concurrencer plus frontalement l'américain Qualcomm, installé sur les segments les plus lucratifs du marché avec ses solutions Snapdragon, tandis que ce dernier tentait de son côté de descendre en gamme mais avec un accès plus compliqué au marché chinois, limitant ses perspectives.

Depuis l'annonce de la génération de puces Dimensity 9000, MediaTek vise désormais le haut de gamme en ne cherchant pas forcément la performance pure mais en travaillant sur l'équilibre et l'efficacité de ses solutions.

Qualcomm vs MediaTek, une longue histoire

Si l'essentiel des smartphones premium continue de faire confiance aux processeurs Snapdragon 8 de Qualcomm, les solutions Dimensity 9000 commencent à attirer l'attention, toujours portées par les acteurs chinois.

Avec l'arrivée des puces Snapdragon 8 Gen 3 et Dimensity 9300 plus tard dans l'année, cette concurrence pourrait encore exacerbée. Alors que Qualcomm a commencé à présenter ses nouvelles solutions premium de plus en plus tôt (de mi-décembre initialement au mois de novembre désormais), le groupe pourrait avancer encore un peu l'annonce du SoC Snapdragon 8 Gen 3 en le dévoilant dès le mois d'octobre 2023.

Le prochain événement Snapdragon Tech Summit débutera ainsi le 24 octobre prochain. Cependant, une nouvelle fois, MediaTek dévoilerait sa propre puce MediaTek 9300 quelques jours avant.

Une question de timing

La firme est coutumière du fait mais Qualcomm a jusqu'à présent gardé l'avantage en assurant une disponibiltié de sa solution avant celle de MediaTek, récupérant ainsi le gros de la demande face à des fabricants pressés de lancer leurs nouveaux smartphones.

La rumeur veut que, cette année, MediaTek soit en position de proposer rapidement sa future puce MediaTek 9300 aux fabricants, ce qui pourrait bousculer certains équilibres.

Cela ne mettra sans doute pas en péril Qualcomm, qui noue des liens de longue date avec les principaux acteurs du marché, mais la pression s'accentue au fil des ans.

Par ailleurs, l'hypothèse selon laquelle le processeur Dimensity 9300 ne proposait par une configuration CPU octocore classique en 1+3+4 (un coeur surpuissant, 3 coeurs puissants, 4 coeurs économiques) mais plutôt en 4+4 avec 4 coeurs ARM Cortex-X4 surpuissants et 4 coeurs puissants ARM Cortex-A720 (et donc sans coeurs économiques) intrigue forcément.

S'agit-il seulement d'une expérimentation ou d'une variante destinée à des appareils électroniques plus grands que des smartphones, rien n'est encore clair mais la bataille des processeurs ARM premium ne fait que commencer.