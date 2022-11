Commençons avec le PC portable Medion Erazer Crawler E25 qui profite d'une excellente réduction sur Cdiscount.

Ce dernier est un écran de 15,6" pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. L'ordinateur est propulsé par le processeur AMD Ryzen 5 5600H avec 8 Go de RAM, de 8 Go de VRAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Nous notons aussi la présence de la carte graphique NVidia GN20-P1 RTX 3050Ti. Il intègre également quatre ports USB, un port HDMI, un mini port DP et une prise Ethernet.

Sur Cdiscount, le PC portable Medion Erazer Crawler E25 est au prix de 700 € au lieu de 1295 € avec la livraison gratuite.





Continuons maintenant avec le casque gamer HyperX Cloud Alpha S qui voit son prix chuter sur Amazon.

Le casque est de type filaire et il est accompagné de transducteurs à double chambre qui offrent un son cristallin et moins de distorsions acoustiques. Il est compatible Surrounf 7.1. Il est également possible de régler les graves. Notons aussi que le casque est pourvu d'un microphone amovible à suppression de bruit. Son cadre en aluminium offre une bonne durabilité. Le casque est certifié Discord et TeamSpeak. Pour finir, le casque est compatible PC, PS4 ou encore avec la Switch.

Le casque gamer HyperX Cloud Alpha S est au prix de 70 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 qui profitent d'une réduction sur Amazon.

Ces derniers sont dotés de la réduction active de bruit qui, grâce à ses microphones qui détectent les bruits ambiants afin de les bloquer. Ils proposent aussi une bonne ergonomie en ne pesant que 5 grammes et en étant accompagnés de trois embouts différents. Les écouteurs vous font aussi profiter d'un son immersif avec des basses puissantes et profondes grâce aux deux haut-parleurs dynamiques. Pour finir, ils sont compatible Bluetooth 5.2 et la batterie de 472 mAh offre jusqu'à 7h30 d'écoute et jusqu'à 29 h avec l'étui.

Sur Amazon, les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 sont au prix de 114 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite.



