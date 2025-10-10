Pour assurer les communications intercontinentales, les câbles de fibre optique posés au fond des mers et océans sont devenus une ossature de l'internet mondial avec une demande toujours plus forte du fait de l'essor des services numériques.

Orange s’est imposé comme l’un des principaux architectes de ce bouleversement, mettant sa maîtrise industrielle, en tant qu'opérateur et poseur de câbles sous-marins, au service du désenclavement numérique.

Medusa : un nouvel axe stratégique pour l’Europe et l’Afrique

Le projet Medusa est un élément important dans l’histoire des liaisons transméditerranéennes. Le segment récemment déployé, long de 1050 kilomètres, relie Marseille à Bizerte, en Tunisie.

Il s'inscrit dans une dynamique de densification des échanges numériques entre les deux rives de la Méditerranée. À terme, ce câble ambitionne de relier jusqu’à 21 points d’atterrissage, du Portugal à la Jordanie, créant ainsi un vaste réseau de 8700 kilomètres.

Marseille, nouvel épicentre de la connectivité mondiale

Avec l’arrivée du câble Medusa, la cité phocéenne confirme sa place de hub mondial. Désormais, 17 câbles sous-marins convergent vers ses data centers, offrant une interconnexion directe avec les grandes métropoles européennes.

Grâce à ses infrastructures adaptées, Orange propose une solution directe et sécurisée à un parc de centres de données continuellement interconnectés. Ce positionnement stratégique attire de plus en plus d’acteurs désireux d’étendre leur influence sur la scène numérique internationale.

Entre souveraineté numérique et responsabilité écologique

L’atterrissement du câble Medusa incarne aussi la volonté d’assurer la résilience et la transition numérique du continent. Cofinancée par l’Union européenne dans le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) et la stratégie Global Gateway, cette initiative adresse directement la fracture digitale Sud-Nord.

La pose, confiée au navire câblier de dernière génération Sophie Germain, s’accompagne d’un forage dirigé respectueux de l’environnement, évitant les herbiers de posidonie et le parc des calanques.

Orange s’impose ainsi comme un acteur central avec une présence dans plus de 40 câbles sous-marins représentant 450 000 kilomètres de réseaux partout dans le monde.

Reste à voir comment ce nouvel axe influencera les prochaines mutations du marché international des télécommunications, alors que les besoins en bande passante ne cessent de croître et que l’équilibre géopolitique régional se recompose.