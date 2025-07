Le partenariat pharaonique entre Meghan Markle, le Prince Harry et la plateforme Netflix, estimé à quelque 100 millions de dollars, ne sera pas renouvelé.

L'accord, signé en 2020 alors que les Sussex prenaient leurs distances avec la monarchie britannique, arrivera à son terme fin 2025 sans prolongation. Une information, rapportée par plusieurs médias, qui marque un tournant pour le couple et pour le géant du streaming. L'heure est au bilan, et les raisons de cette non-reconduction sont multiples, mêlant stratégie d'entreprise et performances de contenu.

Pourquoi Netflix met-il fin à ce partenariat ?

La décision de Netflix de ne pas reconduire ce contrat colossal découle, semble-t-il, d'une réorientation plus large de sa stratégie commerciale. La plateforme s'éloigne progressivement des accords "multi-projets" de grande envergure, préférant des collaborations plus ciblées.

Mais au-delà de cette ligne directrice, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des sources internes évoquent un "manque d'appétit" pour le renouvellement, lié à un intérêt public qui s'est, selon elles, "évaporé".

Le docu-série "With Love, Meghan", lancé en mars, a peiné à trouver son public, se classant à une modeste 383ème position sur Netflix avec seulement 5,3 millions de vues au premier semestre 2025. Un score bien pâle comparé au succès inattendu de l'ancienne série de Meghan, "Suits", dont la résurgence sur la plateforme a éclipsé ses propres productions. Les Sussex, d'après certains, seraient passés "de l'effervescence au bruit de fond".

Quels projets ont été réalisés et que reste-t-il ?

Depuis la création de leur société Archewell Productions en janvier 2020, le couple a livré une poignée de projets non-fictionnels à Netflix. Parmi eux, le très médiatisé docu-série "Harry & Meghan" en 2022, qui reste le lancement documentaire le plus regardé de la plateforme.

D'autres titres ont suivi : "Live to Lead", "Heart of Invictus", et "Polo". Mais c'est "With Love, Meghan", la série lifestyle de la Duchesse, qui a le plus fait parler récemment, notamment pour ses audiences jugées décevantes.

Malgré la fin imminente du contrat, la saison 2 de "With Love, Meghan" est déjà tournée et devrait être diffusée cet automne, avec des invités comme Chrissy Teigen. Un geste de courtoisie de Netflix, selon des initiés, qui n'aurait "aucun intérêt à poursuivre d'autres projets".

Le couple, qui visait à créer du contenu "qui informe mais donne aussi de l'espoir", et des programmes familiaux "inspirants", se retrouve face à un mur. Leur ambition de "partager du contenu percutant qui débloque l'action" via la portée "sans précédent" de Netflix s'est heurtée à une dure réalité.

Quelles sont les implications pour le couple et leur avenir médiatique ?

La fin de ce contrat à 100 millions de dollars n'est pas sans conséquences pour le Duc et la Duchesse de Sussex. Des sources anonymes n'hésitent pas à évoquer une "crise financière et personnelle", voire un risque de "faillite" si leurs dépenses ne sont pas drastiquement réduites, notamment pour l'entretien de leur luxueuse demeure.

Leur incursion dans le monde du divertissement n'a pas été un long fleuve tranquille. Les critiques fusent, certains les qualifiant de "faux créateurs de contenu qui manquent cruellement de naturel", tentant d'être "ce qu'ils pensent que le public veut, plutôt que d'être authentiques".

Meghan McCain, ancienne co-animatrice de "The View", a même qualifié "With Love, Meghan" de "tellement ennuyeux" et de "neuvième tentative de relooking" pour la Duchesse. Cette rupture avec Netflix, bien que présentée comme sans "animosité" par les deux parties, marque un point d'inflexion majeur. Elle les pousse à repenser leur modèle économique et leur positionnement médiatique, dans un environnement où l'intérêt initial pour leur histoire semble s'être estompé au profit d'une exigence de contenu plus percutant et authentique : la qualité avant la quantité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le contrat Netflix de Meghan Markle et du Prince Harry est-il renouvelé ?

Non, le contrat de 100 millions de dollars signé en 2020 entre Meghan Markle, le Prince Harry et Netflix ne sera pas renouvelé à son expiration fin 2025.

Quels projets le couple a-t-il réalisé avec Netflix ?

Le couple a produit plusieurs projets non-fictionnels, dont les docu-séries "Harry & Meghan", "Live to Lead", "Heart of Invictus", "Polo" et "With Love, Meghan".

La saison 2 de "With Love, Meghan" sera-t-elle diffusée ?

Oui, malgré le non-renouvellement du contrat global, la saison 2 de la série lifestyle "With Love, Meghan" a déjà été filmée et devrait être diffusée sur Netflix cet automne.