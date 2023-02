Grâce aux avancées technologiques en termes de cloud computing (bureau à distance sur serveur), il n'est plus nécessaire d'avoir des configurations de très haute performances pour travailler sur son PC. Les fabricants l'ont bien compris et nous proposent des clients légers mais malgré tout puissant afin d'accéder à tous les services proposés.

Commençons avec le barebone Intel NUC12WSHi5 Wall Street Canyon. Ce mini PC est équipé d'un processeur Intel Core i5 1240P et 16 Go de mémoire vive (RAM). Il intègre une carte graphique Iris XE afin d'avoir accès à l'image. Son disque SSD NVMe de 256 Go vous assure une rapidité d'exécution et une solidité à toute épreuve. Équipé d'origine du WiFi 6E, de deux ports Thunderbolt 4 et tournant sous Windows 11, ce barebone sera votre allié du quotidien, tant au travail qu'à la maison.

Ce mini PC Intel NUC12WSHi5 Wall Street Canyon est vendu 984 € après activation du coupon de 20% de remise chez Amazon.



