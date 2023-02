Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois articles à prix réduit. En effet, nos sites marchands favoris nous proposent de belles offres. Commençons avec la souris sans fil gamer Logitech G305. Ce périphérique, indispensable à tous les joueurs et joueuses, est doté de deux boutons classiques ainsi que deux boutons sur le côté qui sont programmables via le logiciel Logitech. Cette souris sans fil fournit une autonomie d'environ 250 heures avec une simple pile AA.

Cette souris sans fil gamer Logitech G305 est vendue 26,99 € au lieu de 38,99 € soit 31% de réduction chez Amazon.





Passons maintenant au disque SSD NVMe M.2 Crucial 1 To. Ce média flash est connu pour sa robustesse et sa rapidité d'exécution. En effet, n'ayant pas de partie mécanique en mouvement, ces disques SSD n'ont pas de contraintes et fonctionnent avec des semiconducteurs. Affichant des débits allant jusqu'à 2400 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture, il est 10 fois plus rapide qu'un disque mécanique classique (HDD).

Ce disque SSD NVMe M.2 Crucial 1 To est vendu 73,51 € au lieu de 95,80 € soit 23% de remise chez Rue du commerce.





Terminons ce TOP 3 avec le PC portable Lenovo V V15. Cet ordinateur portable possède un écran de 15,6" Full HD 1920 x 1080p. Il intègre un processeur Intel Core i7 1165G7 ainsi que 8 Go de mémoire vive. Le tout fonctionne sous Windows 11, installé dans un disque SSD NVMe M.2 de 512 Go.

Ce PC portable Lenovo V V15 est vendu 811,99 € au lieu de 1352,77 € soit 40% de remise immédiate chez Rue du commerce.







Et n'oubliez pas de profiter de la rentrée connectée Huawei avec des PC portables et téléphones à prix maxi réduit ainsi que des promotions jusqu'à -63% sur une manette PS4, -43% pour un graveur laser et bien d'autres.