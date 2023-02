Les e-commerçants nous régalent. Que l'on ait besoin de changer de mobile, de TV ou bien de tablette tactile, il y en a pour tout le monde.

Commençons avec un article de plus en plus répandu, la trottinette électrique Iscooter i9. Cet appareil de mobilité possède une puissance de 350W et roule à une trentaine de km/h. Elle est équipée de pneus gonflables de 8,5" avec chambre à air, pour un meilleur amortissement des défauts de la route ainsi que de freins à disque pour vous arrêter dans les meilleures conditions. Cette trottinette, qui est propulsée par une batterie de 7,5 Ah, vous confère une autonomie d'environ 25 km. Elle pèse 11,2 kg et supporte jusqu'à 120 kg. Port du casque obligatoire !

Cette trottinette électrique Iscooter i9 est vendue 299,99 € au lieu de 426,89 € soit 30% de remise immédiate chez Cdiscount.

