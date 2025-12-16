On pensait ce standard enterré, mais le cauchemar recommence. Alors que les systèmes d'exploitation comme Windows 11 et les nouvelles intelligences artificielles locales exigent toujours plus de ressources, le marché s'apprête à faire un bond en arrière.

Selon une analyse du cabinet TrendForce, la hausse brutale des coûts de la mémoire vive force les fabricants à des choix qui pénalisent directement le consommateur.

Pourquoi 8 Go de RAM en 2026 est-il un non-sens ?

Vendre un PC sous Windows 11 avec seulement 8 Go de RAM aujourd'hui, c'est tout simplement programmer son obsolescence dès le déballage. Le système d'exploitation de Microsoft, à lui seul, peut engloutir près de 4 Go au repos. Lancez un navigateur avec plusieurs onglets, ajoutez une application de communication comme Teams ou Slack, et la mémoire physique est déjà saturée. Votre machine se met alors à utiliser le fichier d’échange sur le SSD, un processus infiniment plus lent qui provoque ralentissements et frustrations.

Le véritable piège se referme avec la RAM soudée, une pratique désormais courante sur la majorité des ultrabooks. Si vous achetez l'un de ces ordinateurs pour économiser quelques dizaines d'euros, vous serez coincé avec cette limitation pour toute sa durée de vie. C'est un calcul perdant, tant sur le plan économique qu'écologique.

Qui est responsable de cette flambée des prix ?

Cette situation est la conséquence directe d'un effet papillon industriel. La demande mondiale de mémoire vive est littéralement dévorée par les besoins des data centers qui entraînent et font tourner les modèles d'IA comme ChatGPT ou Gemini. La production de puces DDR5 et autres mémoires haute performance est aspirée par ce secteur, créant une tension inédite sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Cette pénurie de composants force les fabricants de PC grand public à des arbitrages douloureux. Ils ne peuvent répercuter la totalité de la hausse sur le haut de gamme sans perdre en compétitivité, et les marges sur l'entrée de gamme sont trop faibles. C'est donc le milieu de gamme, le cœur du marché, qui paie les pots cassés.

Quelles sont les conséquences pour les acheteurs ?

Face à cette situation, les constructeurs se retrouvent dans une position délicate, et leurs stratégies commencent à ressembler à celles d'Apple en matière de tarification des options. Le rapport de TrendForce souligne que les mises à niveau deviennent un luxe. Dell, par exemple, facturerait jusqu'à 550 dollars supplémentaires pour passer de 16 Go à 32 Go de mémoire LPDDR5X.

Cette tendance va à l'encontre des recommandations de Microsoft, qui avait pourtant fixé un standard de 16 Go de RAM pour ses PC certifiés Copilot+. Le grand public risque donc de se voir proposer des machines incapables d'exploiter pleinement les futures fonctionnalités logicielles, créant une fracture technologique entre ceux qui peuvent se permettre les configurations premium et les autres.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi les prix de la mémoire RAM augmentent-ils si soudainement ?

L'augmentation est principalement due à la demande explosive du secteur de l'intelligence artificielle. Les serveurs et data centers nécessaires pour faire fonctionner les grands modèles de langage consomment une part massive de la production mondiale de puces mémoire haute performance (DDR5, HBM), créant une rareté et faisant grimper les prix pour tous les autres secteurs, y compris celui des PC grand public.

Est-ce que 8 Go de RAM est vraiment insuffisant en 2026 ?

Oui, pour la plupart des usages modernes. Un système comme Windows 11 utilise déjà près de la moitié de cette capacité au démarrage. Avec un navigateur web, quelques applications de productivité et un peu de multitâche, la mémoire est rapidement saturée, ce qui entraîne des ralentissements notables car le système doit utiliser le stockage SSD, beaucoup plus lent, comme mémoire virtuelle.

Comment savoir si la RAM d'un PC portable est soudée ?

Il est crucial de vérifier cette information avant l'achat sur la fiche technique du produit ou dans des tests spécialisés. En général, la plupart des ordinateurs portables fins et légers (ultrabooks) ont de la mémoire soudée à la carte mère pour des raisons de compacité. Si c'est le cas, aucune mise à niveau ne sera possible après l'achat.