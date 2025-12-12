Le constructeur Rivian frappe fort en dévoilant sa propre puce d'autonomie, la RAP1, et sa plateforme ACM3. Le constructeur annonce aussi l'intégration du LiDAR sur son futur modèle R2, prenant le contrepied de la stratégie de Tesla et affirmant sa vision d'une conduite autonome plus sûre et plus robuste, le tout soutenu par une nouvelle IA embarquée.

Alors que Tesla a fait du tout caméra son credo pour la conduite autonome, un autre acteur américain vient de jeter un pavé dans la mare. Rivian, lors de son événement Autonomy & AI Day, a détaillé une feuille de route ambitieuse qui repose sur une maîtrise totale de sa chaîne technologique.

Une indépendance matérielle incarnée par la puce RAP1

Le cœur de cette nouvelle stratégie est le Rivian Autonomy Processor (RAP1), une puce conçue entièrement en interne. Gravée en 5 nm et basée sur l'architecture avancée Armv9 avec 14 cœurs Cortex-A720AE, cette puce sur mesure remplace les solutions jusqu'alors fournies par Nvidia.

Elle est conçue pour alimenter la nouvelle plateforme de calcul du constructeur Rivian, l'Autonomy Compute Module 3 (ACM3).

L'objectif est clair : disposer d'une puissance de calcul colossale, estimée à 1 600 TOPS (Trillion Operations Per Second), pour traiter les données issues des capteurs et faire tourner les modèles d'intelligence artificielle.

Cette intégration verticale permet à Rivian non seulement de contrôler son matériel, mais aussi d'optimiser la performance et l'efficacité énergétique, un critère essentiel pour ne pas compromettre l'autonomie des véhicules.

Le LiDAR : la rupture philosophique avec Tesla

Au-delà de la puce, l'annonce la plus marquante est sans doute l'intégration du LiDAR dans ses prochains véhicules. Cette technologie, qui utilise des lasers pour créer une carte 3D de l'environnement, sera intégrée sur le futur Rivian R2 attendu pour fin 2026.

Ce choix constitue une prise de position forte et une critique implicite de l'approche de Tesla, qui a abandonné les radars au profit d'un système reposant uniquement sur des caméras.

Pour Rivian, les caméras seules ne suffisent pas, notamment dans des conditions de faible luminosité ou de brouillard où elles montrent leurs limites. Le LiDAR apporte une redondance et une précision cruciales pour la détection des obstacles, doublant potentiellement la visibilité de nuit.

C'est la pierre angulaire d'une approche multi-capteurs jugée plus robuste et essentielle pour atteindre un jour une autonomie de niveau 4, c'est-à-dire sans intervention humaine.

Vers une expérience utilisateur enrichie par l'IA

Cette nouvelle puissance de calcul ne servira pas uniquement à la conduite. Rivian a également dévoilé son « Rivian Assistant », un assistant vocal basé sur l'IA qui sera déployé début 2026 sur tous les modèles.

Il pourra interagir en langage naturel, se connecter à des applications tierces comme Google Calendar et même aider au diagnostic des pannes à distance.

Parallèlement, le constructeur lancera un service par abonnement, Autonomy+, pour accéder à son mode de conduite mains libres Universal Hands-Free. Avec cette stratégie, Rivian ne se positionne plus seulement comme un fabricant de véhicules, mais comme une véritable entreprise technologique prête à monétiser son écosystème logiciel. L'avenir dira si cette approche verticale et multi-capteurs parviendra à s'imposer sur le long terme.