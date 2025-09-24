C’est une transformation silencieuse, quasiment invisible mais dont les conséquences pourraient s’avérer monstrueuses. Alors que les regards mondiaux se tournent souvent vers les océans, la plus grande mer intérieure du monde, la mer Caspienne, connaît un recul sans précédent.

Située entre l’Europe et l’Asie centrale, elle joue un rôle clé pour quinze millions d’habitants, des communautés de pêcheurs aux compagnies pétrolières, tout en abritant des espèces uniques comme le phoque de la Caspienne.

Aujourd’hui, son assèchement bouleverse aussi bien les équilibres géopolitiques que les conditions de vie locales, soulevant une question essentielle : comment agir face à une crise aussi vaste qu’accélérée ?

Un recul alarmant, aux conséquences immédiates

Sur les rivages autrefois foisonnant de vie, le sable s’étend désormais sur des kilomètres. Les eaux de la mer Caspienne se sont retirées de plus de 50 km en certains points, dévoilant des terres stériles et transformant le nord en zone désertique.

Les compagnies pétrolières draguent continuellement de nouveaux chenaux pour accéder aux installations offshore, tandis que les pêcheurs constatent l’assèchement de leurs ports. Ce phénomène s’intensifie : le niveau de la mer baisse de 6 cm par an, appauvrissant le milieu.

Ce recul n’est pas qu’une perte hydrographique par surexploitation et évaporation : il modifie les routes commerciales, isole des villes et risque de déplacer des millions de personnes.

Des causes multiples mais un moteur prédominant : le réchauffement climatique

Longtemps, les fluctuations du niveau marin dépendaient de plusieurs facteurs, dont le détournement des eaux pour l’agriculture ou l’industrie. Aujourd’hui, la rapidité du phénomène est attribuée en priorité au réchauffement climatique, qui réduit aussi bien la quantité d’eau entrante par les précipitations que celle fournie par les fleuves. L’évaporation, exacerbée par la hausse des températures, dépasse tout apport naturel.

Même si les accords mondiaux limitaient l’augmentation de la température moyenne à 2 °C, le littoral de la mer Caspienne pourrait reculer de 10 mètres par rapport à 2010, et selon les tendances actuelles, il pourrait atteindre 18 mètres d’ici quelques décennies.

Cette baisse, remarquable par sa rapidité, expose 112 000 km² de fond marin, une superficie plus grande que l’Islande. L'étude environnementale publiée récemment sur ce sujet illustre sa gravité (« Le retrait rapide de ses eaux transforme d’anciens ports en zones désertifiées. »).

Les deux principales artères, les fleuves Volga et Oural, sont elles-mêmes impactées par d’innombrables barrages. Cette dynamique fait écho au drame de la mer d’Aral et met en évidence l’ampleur des pressions humaines sur les grands bassins intérieurs.

Des écosystèmes uniques et des populations en danger

La mer Caspienne abrite des dizaines d’espèces fragiles, vivant dans des milieux uniques bientôt menacés de disparition. Quatre types d’écosystèmes pourraient s’effacer, dont le fameux phoque de la Caspienne, qui risque de perdre 81% de son habitat de reproduction dès que la baisse atteint cinq mètres.

Credit : étude Nature / Communications Earth & Environment

Les esturgeons ne trouveront plus leurs zones de frai, compromettant une filière halieutique ancestrale. Des poussières toxiques pourraient être libérées par l’assèchement, rappelant les dangers sanitaires post-mer d’Aral.

Ce drame écologique entraîne aussi une crise humaine : les communautés côtières vivent la transformation de leur environnement, inquiets pour leur avenir. À titre d’exemple, Lagan, ville russe jadis portuaire, se retrouve désormais à 115 km de la mer.

Quels espoirs de sauvegarde ?

Le rythme du recul impose une adaptation rapide mais difficile. Les infrastructures doivent être déplacées, les voies navigables repensées. Un projet de dragage d’un grand chenal à travers le seuil de l’Oural pose la question du conflit entre besoins économiques et conservation des milieux. La coordination entre les cinq pays riverains demeure complexe, chacun ayant des priorités divergentes.

Des solutions émergent : plans de cartographie prospective des milieux à protéger, investissements dans le suivi de la biodiversité, stratégies régionales pluridisciplinaires.

Pour qu’une réponse efficace se dessine, une coopération transnationale, intégrée, et capable d’anticiper les changements à venir, s’impose. Cette crise illustre plus largement la fragilité d’autres étendues d’eau comme le lac Titicaca ou le lac Tchad, où la pression du climat rejoint celle des usages humains.

Au fil de cette transformation, l’urgence n’est plus à la constatation, mais à l’action collective : il s’agit de préserver à la fois la nature et les sociétés qui en dépendent. La question demeure : les gouvernements agiront-ils assez vite pour que la mer Caspienne ne devienne qu’un souvenir ?