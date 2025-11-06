L'argument massue a toujours été le même : la voiture électrique coûte trop cher. C'était vrai, jusqu'à aujourd'hui...

Mercedes-Benz vient de pulvériser cette idée reçue en ouvrant les commandes de sa nouvelle berline CLA. La surprise est totale : la version hybride est plus chère que la version 100% électrique. Ce n'est plus une promesse pour 2035,La bascule vient d'avoir lieu, et elle est spectaculaire.

L'électrique est-elle vraiment moins chère que l'hybride ?

Oui, noir sur blanc, et c'est un petit séisme. Le configurateur français de Mercedes-Benz affiche la nouvelle CLA 180 (la version hybride d'entrée de gamme) à un prix de départ de 48 350 €.





La version 100% électrique, elle, débute à 48 050 €. L'écart est faible (300 €), mais hautement symbolique. Surtout que pour ce prix inférieur, la version électrique est bien plus performante : 224 ch et un 0 à 100 km/h en 7,5s, contre 136 ch (+30 ch de boost) et 8,8s pour l'hybride.

De quel type d'hybride parle-t-on ?

Il faut être précis : il ne s'agit pas d'un "full hybrid" rechargeable (PHEV) mais d'une "micro-hybridation" 48V (parfois appelée "mild hybrid"), conçue pour assister le moteur essence, pas pour rouler des dizaines de kilomètres en 100% électrique. Le moteur thermique essence (produit par Geely et Renault) reste le cœur du système.



Le moteur électrique de 22 kW (29 ch) vient juste donner un coup de "boost" à l'accélération et gérer le freinage régénératif. Il peut rouler en électrique seul, mais seulement à vitesse modérée et sur de très courtes distances en ville.

L'Allemagne ne misait-elle pas tout sur l'hybride ?

C'est tout le paradoxe. L'Allemagne, via son lobby automobile VDA, se bat férocement à Bruxelles contre l'interdiction des moteurs thermiques en 2035. La technologie hybride est leur dernier rempart. Ils ont même récemment proposé de brider les hybrides rechargeables qui ne sont pas rechargées.





Mais la réalité économique les rattrape. Mercedes-Benz, avec sa nouvelle CLA, prouve ici que l'électrique n'est plus seulement une obligation légale, mais une option économiquement viable, même à l'achat.

Et sur les modèles plus puissants ?

La tendance se confirme quand on monte en gamme. La CLA 220 (190 ch, hybride) débute à 53 550 €. En face, la CLA 250+ (électrique, 272 ch, et la meilleure autonomie grâce à une batterie de 85 kWh) est vendue à un prix inférieur : 52 900 €.





L'hybride ne garde l'avantage qu'en 4 roues motrices, mais avec une puissance presque deux fois inférieure (354 ch pour l'électrique 4MATIC contre 190 ch pour l'hybride 4MATIC).

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est l'autonomie de la CLA électrique ?

La version de base (à 48 050 €) offre 541 km selon le cycle WLTP. La version 250+ (à 52 900 €), dotée d'une plus grosse batterie de 85 kWh, offre une autonomie supérieure.

Le malus écologique change-t-il la donne ?

Non. L'hybridation 48V est efficiente. Le malus CO2 pour les versions hybrides reste faible, compris entre 100 € et 280 €. Ce n'est pas suffisant pour inverser la tendance : l'électrique reste moins chère.

Pourquoi l'électrique est-elle moins chère à l'usage ?

Au-delà du prix d'achat, une voiture électrique est beaucoup plus économique au quotidien. Les coûts d'énergie (une recharge complète à domicile) sont bien inférieurs à un plein d'essence, et l'entretien est également moins coûteux (pas de vidange, moins de pièces d'usure).