C'est un compromis idéal sur le papier, une catastrophe écologique en pratique. Les voitures hybrides rechargeables (PHEV), longtemps présentées comme la transition parfaite vers l'électrique, sont au cœur d'un immense scandale.

Une nouvelle étude de l'ONG Transport & Environnement (T&E) confirme ce que tout le monde suspectait : leurs émissions réelles sont explosives, car les utilisateurs ne les branchent jamais. Face au mur de l'interdiction de 2035, l'Allemagne tente une manœuvre désespérée.

Pourquoi les chiffres officiels sont-ils complètement faux ?

Les chiffres officiels (WLTP) sont basés sur des "facteurs d'utilité" irréalistes. Ils supposent que les conducteurs roulent 84% du temps en mode électrique. L'étude de T&E, basée sur 800 000 véhicules, montre que la réalité est de 27%.

La plupart des PHEV sont des voitures de fonction dont les utilisateurs n'ont ni le temps ni l'envie de recharger la batterie. Ils roulent donc constamment avec le moteur thermique, qui doit en plus traîner le poids mort d'une grosse batterie.

Les PHEV polluent-ils même en mode "électrique" ?

Oui, et c'est l'autre révélation de l'étude. Même en mode "électrique" théorique, le moteur thermique se déclenche sur environ un tiers du trajet, car la puissance du moteur électrique seul est souvent insuffisante.

L'étude de T&E est formelle : les émissions réelles de CO2 des PHEV sont en moyenne 5 fois supérieures aux chiffres officiels, et l'écart avec une voiture thermique essence n'est que de 19 % (contre 75 % promis). Les consommateurs sont "dupés", payant plus cher pour un bénéfice écologique quasi nul.

Quelle est la proposition radicale de l'Allemagne ?

L'Allemagne, dont l'industrie automobile (VW, Porsche, Mercedes) a lourdement investi dans le PHEV, refuse l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Pour sauver le soldat thermique, le lobby VDA a fait une proposition choc : rendre la recharge obligatoire.



L'idée serait d'équiper les voitures d'un système qui briderait automatiquement les performances (le moteur thermique) si le conducteur ignore trop longtemps les alertes de recharge. Une "usine à gaz" qui montre la fébrilité de l'industrie allemande face à la transition.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un véhicule hybride rechargeable (PHEV) ?

C'est un véhicule qui combine un moteur thermique (essence) et un moteur électrique, avec une batterie qui peut être rechargée sur une prise. Il peut rouler en 100% électrique sur 50-60 km avant que le moteur thermique ne prenne le relais.

Pourquoi les conducteurs ne rechargent-ils pas leur PHEV ?

La majorité des PHEV sont des véhicules de fonction. Les conducteurs n'ont souvent pas de solution de recharge facile au bureau ou à la maison, et n'ont aucune incitation financière (l'essence est payée par l'entreprise) à le faire. Ils utilisent donc le moteur thermique sur un véhicule alourdi par une batterie vide.

L'interdiction des voitures thermiques en 2035 est-elle définitive ?

Elle est votée par l'UE, mais des pays comme l'Allemagne et l'Italie font pression pour la reporter ou l'assouplir, notamment pour sauver la technologie hybride rechargeable.