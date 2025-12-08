Pour un non-respect des obligations du règlement européen sur les marchés numériques (DMA ; Digital Markets Act), Meta a été sanctionné d'une amende de 200 millions d'euros en avril dernier.

Pour Facebook et Instagram, la Commission européenne indique aujourd'hui que Meta s'engage à donner aux utilisateurs de l'UE le choix en matière de publicités personnalisées dans le cadre du DMA.

Une troisième option verra le jour

La proposition de Meta doit permettre de sortir du choix binaire " payer ou consentir " qui avait été jugé non conforme. Dès janvier 2026, les utilisateurs de Facebook et Instagram dans l'Union européenne se verront présenter une autre option.

Ils pourront soit consentir au partage de toutes leurs données pour une publicité entièrement personnalisée, soit opter pour le partage de moins de données personnelles en échange d'une expérience avec une publicité personnalisée plus limitée.

L'option d'un abonnement payant pour une expérience sans publicité, lancée fin 2023, restera également disponible.

Meta cède face à Bruxelles

La Commission européenne a précisé qu'elle n'avait pas encore mené d'évaluation complète du modèle ajusté de Meta. Après son déploiement, elle sollicitera des retours et des preuves de la part de Meta et d'autres acteurs du marché pour juger de son impact réel.

" Cette troisième option doit être efficace, solide, visible et fonctionner pour nos consommateurs ", insiste un porte-parole de la Commission européenne.

Un porte-parole de Meta souligne simplement que " les publicités personnalisées sont vitales pour l'économie européenne ". Faute de mise en conformité avec le DMA, Meta risquait des pénalités journalières pouvant atteindre 5% du chiffre d'affaires mondial quotidien.