À peine plus d'un an et demi après son annonce en grande pompe, Meta met un coup d'arrêt à son initiative d'ouvrir son système d'exploitation de réalité mixte, Horizon OS, à des fabricants de casques tiers. Le programme, qui devait permettre à des partenaires comme Asus et Lenovo de développer leur propre matériel, est officiellement en pause.

Pourquoi Meta stoppe-t-il cette stratégie d'ouverture ?

La raison officielle avancée par l'entreprise est un recentrage sur ses propres produits, tout en assurant de sa volonté de faire progresser le marché de la réalité virtuelle. La décision s'inscrit dans un contexte plus large de réévaluation des priorités au sein des Reality Labs de Meta.

Des rapports internes indiquent que Meta prévoit de réduire jusqu'à un tiers le budget alloué au métavers l'année prochaine. Le groupe a d'ailleurs confirmé la réorientation d'une partie de ses investissements du métavers vers les lunettes IA et les wearables. Des technologies jugées plus prometteuses à court terme.

Dans le contexte d'Android XR pour Horizon OS

Cette suspension laisse des fabricants dans une position délicate. Ils pourraient se tourner vers d'autres plateformes, notamment Android XR, qui apparaît désormais comme une alternative plus stable.

En évoquant une pause, Meta se garde toutefois bien de parler d'un arrêt définitif. " Nous sommes engagés sur le long terme et nous réexaminerons les opportunités de partenariats avec des fabricants d'appareils tiers à mesure que le secteur évoluera. "