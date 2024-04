" Cela a été un bon début d'année. La nouvelle version de Meta AI avec Llama 3 est une autre étape vers la création de la meilleure IA au monde. Nous observons une croissance saine dans nos applications et nous continuons également à faire des progrès constants dans la construction du métavers. "

À l'occasion de la publication des résultats du groupe Meta au premier trimestre, le fondateur et patron Mark Zuckerberg insiste sur l'intelligence artificielle et le métavers qui sont des projets à long terme.

Ces deux domaines viennent d'être mis en avant par Meta suite à l'annonce d'un socle Llama 3 pour Meta AI et l'ouverture de Meta Horizon OS pour les casques de réalité mixte.

Des investisseurs frileux

Principalement en lien avec les besoins en matière d'IA et son infrastructure, Meta va investir cette année plus que prévu, soit entre 35 et 40 milliards de dollars. Une perspective qui a eu pour effet de sanctionner l'action du groupe dans les échanges après-Bourse.

La frilosité des investisseurs s'ajoute aux pertes de plus de 3,8 milliards de dollars enregistrées sur les trois premiers mois de l'année par la branche Reality Labs de Meta. " Nous nous attendons à ce que les pertes d'exploitation augmentent de manière significative en raison de nos efforts continus de développement de produits et de nos investissements pour faire évoluer davantage notre écosystème. "

L'accumulation des pertes commence à peser, d'autant plus en ajoutant des perspectives de monétisation de l'IA générative qui demeurent relativement lointaines.

Toujours plus d'utilisateurs pour Meta

Ce contexte fait presque passer les bons résultats du premier trimestre au second plan. Meta a réalisé un chiffre d'affaires de 36,5 milliards de dollars (+27 % sur un an) sur les trois premiers mois de 2024 et le bénéfice net a bondi de 117 % à 12,4 milliards de dollars.

Chaque jour, ce sont en moyenne 3,24 milliards de personnes qui utilisent des applications du groupe (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp). Une hausse de 7 % sur un an.