La bataille des intelligences artificielles se joue aussi sur le terrain des moteurs de recherche en ligne, au risque de faire tomber la domination des grands acteurs, au premier rang desquels Google.

Tandis que certains comme Perplexity tentent de faire tomber les géants en transformant la recherche Web en pur outil IA, d'autres comme le groupe Meta veulent réduire leur dépendance aux moteurs de recherche de Google et Microsoft (Bing).

Se passer de Google Search et Bing

Le site The Information indique que la firme de Mark Zuckerberg est en train de développer son propre moteur de recherche qu'elle pourra utiliser dans ses grandes plates-formes Facebook, Instagram ou WhatsApp.

Ce nouveau moteur de recherche y fera son apparition sous forme d'un chatbot pouvant répondre aux requêtes. Meta travaillerait à l'indexation du Web depuis huit mois et préparerait donc de quoi se passer de Google Search et Bing dans ses produits.

Sa technologie de web crawling présentée durant l'été servirait ainsi un peu plus qu'à entraîner ses modèles d'IA et signalerait le développement de son propre outil de recherche en ligne. La firme a en outre signé un accord avec Reuters pour pouvoir utiliser ses contenus.

Ne plus se laisser prendre au piège de la dépendance

Meta ne veut plus se retrouver affaiblie et dépendante des technologies d'autres grands groupes, comme ce fut le cas avec l'instauration en 2021 de l'ATT (App Tracking Transparency) chez Apple, limitant le suivi publicitaire en donnant la possibilité aux utilisateurs de le refuser (et ils le font en très grand nombre), ce qui en retour a impacté les revenus publicitaires de Meta.

Tirant les leçons de ces changements brutaux de règles du jeu, Meta veut donc moins s'appuyer sur des ressources externes pour mieux développer ses propres solutions et ne pas risquer de perdre l'accès aux outils d'autres firmes du jour au lendemain.

Or, l'arrivée de l'IA est déjà en train de transformer la recherche en ligne traditionnelle, avec toutes les problématiques de droits d'accès aux contenus et de partenariats pour utiliser les données afin de nourrir les intelligences artificielles.