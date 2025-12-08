Meta a fait l'acquisition de la start-up Limitless. Connu pour son pendentif IA, le Pendant, capable d'enregistrer et de résumer des conversations, Limitless cesse la commercialisation de son produit. Pour les clients existants, le support sera assuré pendant un an, en rendant l'abonnement gratuit.

La superintelligence et des wearables IA

Patron de Limitless, Dan Siroker met en avant la vision de Meta pour rendre la " superintelligence personnelle " accessible à tout le monde. " Un élément clé de cette vision est la création de wearables IA. Nous partageons cette vision et nous rejoindrons Meta pour contribuer à sa réalisation. "

Sans entrer dans les détails, un porte-parole de Meta confirme une ambition d'accélérer le travail de développement d'objets connectés avec IA.

L'équipe de Limitless rejoindra l'unité dédiée aux wearables au sein des Reality Labs de Meta, la division du groupe chargée du métavers et des technologies de réalité augmentée ou mixte.

Pour les clients de Limitless

Avec l'acquisition par Meta, Limitless arrête les ventes du Pendant et abandonne en outre l'application Rewind qui enregistrait l'activité de l'écran.

Concernant les données personnelles, Limitless indique que les utilisateurs gardent le contrôle. Une nouvelle fonctionnalité a été lancée pour leur permettre d'exporter toutes leurs informations ou de les supprimer directement depuis l'application.

Il est à noter que le service de Limitless n'est plus disponible dans plusieurs pays, dont l'Union européenne et le Royaume-Uni.