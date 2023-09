Après les Ray-Ban Stories, Meta poursuit son partenariat avec le groupe EssilorLuxoticca et annonce une nouvelle génération de lunettes connectées Ray-Ban Meta. Par rapport à la première génération, Meta promet des améliorations dans presque tous les domaines.

Les caractéristiques techniques font état d'une plateforme Snapdragon AR1 Gen 1 de Qualcomm spécialement dédiée aux lunettes connectées ou dites intelligentes. Elle est avec connectivité Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 7, même si en l'occurrence, ce sera du Wi-Fi 6 pour les Ray-Ban Meta.

Une fiche technique qui évolue

Pesant une cinquantaine de grammes et certifiées IPX4 pour une résistance à l'eau, les lunettes connectées Ray-Ban Meta disposent d'un module caméra avec capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels, un système à 5 micros, deux haut-parleurs à conception ouverte, une batterie pour une autonomie de jusqu'à 4 heures (et jusqu'à 36 heures avec le boîtier de charge).

Les Ray-Ban Meta peuvent prendre des photos de 3 024 x 4 032 pixels et filmer en 1080p à 30 images par seconde, pour des vidéos d'une durée maximale de 60 secondes. La capacité de stockage de 32 Go autorise jusqu'à 500 photos, 100 vidéos de 30 secondes.

Par rapport à la génération précédente, Meta souligne la meilleure qualité d'image et vidéo, deux fois plus de basses et un son 50 % plus puissant, une réduction des déperditions audio pendant les appels, une meilleure écoute dans des environnements bruyants, ou encore l'enregistrement audio immersif.

Livestreaming et Meta AI

Une grosse nouveauté est le streaming en direct pour Instagram et Facebook qui nécessite un réseau Wi-Fi ou 5G. Une autre grosse nouveauté est l'intégration de Meta AI, même si les fonctions d'IA ne seront proposées dans un premier temps qu'aux États-Unis.

Il sera possible d'interagir avec des commandes vocales et pour discuter avec le nouvel agent conversationnel de Meta. Dans le courant de l'année prochaine, Meta prévoit d'exploiter davantage les possibilités de Meta AI, notamment avec des capacités multimodales et ce qui sera montré dans le champ de vision des lunettes.

Déjà en précommande, les lunettes connectées Ray-Ban Meta seront disponibles à partir du 17 octobre, avec un prix qui débute à 329 €.