Meta déploie la mise à jour logicielle v21 pour ses lunettes Ray-Ban Meta et Oakley Meta. Elle apporte de nouvelles fonctionnalités, y compris en Europe, qui apparaîtront progressivement pour les utilisateurs au cours des prochains jours.

Au programme en Europe

Il est désormais possible de contrôler la musique sur Spotify, Apple Music, Amazon Music et d'autres plateformes grâce à des commandes vocales en français, italien, allemand, espagnol et portugais.

Avec Meta AI et Spotify, une " expérience musicale multimodale basée sur l'IA " est introduite. Grâce à la fonctionnalité Look & Play, il suffit de regarder une scène et de dire " Hey Meta, joue une chanson qui correspond à cette vue ". Une musique sera adaptée à l'ambiance ou au contexte de ce qui est vu. Un bémol est une disponibilité uniquement en anglais dans un premier temps.

De nouveaux raccourcis vocaux complètent les lunettes Oakley Meta Vanguard, sans avoir à commencer par " Hey Meta ". Une action pourra par exemple être déclenchée en disant le mot " photo ".

En anglais et en association avec un appareil Garmin, des entraînements personnalisés de course à pied ou de vélo peuvent être créés à l'aide de la voix, directement depuis les lunettes Oakley Meta Vanguard, puis ultérieurement depuis les lunettes Ray-Ban Meta et Oakley Meta.

Au programme outre-Atlantique

Aux États-Unis et au Canada (programme d'accès anticipé), Conversation Focus va faciliter les discussions dans des lieux bruyants avec les Ray-Ban Meta et Oakley Meta. L'utilisateur entendra la voix légèrement plus forte, afin de l'aider à distinguer la conversation du bruit de fond ambiant.

Conversation Focus s'appuie sur les micros et les haut-parleurs des lunettes pour isoler et amplifier la voix de la personne à qui l'utilisateur parle. Le réglage du niveau d'amplification peut se faire avec la branche droite des lunettes ou les paramètres.