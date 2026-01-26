Meta décide de suspendre temporairement l'accès des adolescents à ses personnages basés sur l'IA. Cette mesure s'appliquera à l'échelle mondiale et concernera tous les utilisateurs identifiés comme adolescents, y compris ceux détectés par la technologie de prédiction d'âge du groupe.

Pourquoi cette suspension soudaine ?

Cette décision n'est pas une simple mise à jour technique. Plutôt que de concevoir des contrôles parentaux deux fois, pour les personnages IA actuels et la nouvelle itération, Meta préfère mettre en pause l'accès des adolescents afin de se concentrer sur la nouvelle version.

L'annonce intervient dans un contexte de forte pression, avec notamment un procès imminent aux États-Unis et des accusations de ne pas protéger suffisamment les mineurs.

Meta reconnaît en outre avoir " entendu les parents qui souhaitaient plus d'informations et de contrôle sur les interactions de leurs adolescents avec les personnages IA ".

Quelles protections étaient et seront en place ?

Avant cette suspension, Meta avait déjà mis en place certaines barrières pour la sécurité des jeunes utilisateurs.

Les expériences IA pour les adolescents étaient conçues pour s'inspirer des classifications de films pour les 13 ans et plus, interdisant les réponses sur des sujets sensibles comme l'automutilation ou les troubles alimentaires.

De plus, les adolescents ne pouvaient interagir qu'avec un groupe limité de personnages IA, axés sur des thèmes jugés appropriés tels que l'éducation ou le sport.

Le projet initial, annoncé en octobre dernier, était d'ajouter de nouveaux outils de supervision. Ces derniers devaient permettre aux parents de désactiver complètement les discussions avec les chatbots, de bloquer des personnages spécifiques ou encore d'obtenir des aperçus des sujets de conversation.

Ces fonctionnalités, initialement prévues pour début 2026, seront désormais directement intégrées à la future version des personnages IA.

Sans incidence pour l'assistant Meta AI

La suspension sera effective " dans les semaines à venir " et durera jusqu'à ce que la " nouvelle expérience soit prête ".

Durant cette période, les adolescents conserveront l'accès à l'assistant IA de Meta, qui dispose de protections par défaut adaptées à leur âge. Meta continue en parallèle de travailler pour donner aux parents un aperçu de ces conversations spécifiques.

D'autres acteurs comme Character.AI ont déjà restreint les conversations pour les moins de 18 ans et OpenAI a renforcé ses règles de sécurité pour ChatGPT à destination des jeunes.