Les câbles sous-marins constituent une infrastructure critique pour la circulation des données internet entre les continents et les récents événements en Mer Baltique ont rappelé leur importance stratégique et leur rôle en tant que cible privilégiée dans les scénarios de guerre hybride.

Si les câbles de fibre optique sous-marins appartiennent souvent à des opérateurs, les géants du Net ont commencé à créer leurs propres réseaux de câbles dont ils ont le contrôle total et pour lesquels ils peuvent exploiter la totalité de la bande passante tout en déployant les dernières technologies.

Google contrôle ainsi plusieurs câbles en propre et il sera bientôt rejoint par le groupe Meta de Mark Zuckerberg. En décembre dernier, une rumeur évoquait déjà l'existence du projet de câble W reliant plusieurs continuant et représentant une longueur de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres.

Le Projet Waterworth, un déploiement mondial à l'abri des conflits

Il vient d'être officialisé sous le nom de Project Waterworth. Cet ensemble de câbles sous-marins va parcourir 50 000 kilomètres de fonds marins pour relier continent Nord-Américain (côtes Est et Ouest des Etats-Unis), Amérique du Sud, Sud de l'Afrique, Inde et Australie, soit cinq continents sur son parcours.

L'un des tronçons reliera pour la première fois le Brésil à l'Afrique du Sud. Le parcours des câbles du Projet Waterworth est particulièrement étudié pour éviter les zones de conflit potentielles et l'Europe se trouve ainsi mise à l'écart, de même que le passage par la Mer Rouge du fait de l'instabilité politique de la région.

Ces derniers mois, les incidents à répétition en Mer Baltique ont rappelé la fragilité de ces infrastructures et la facilité avec laquelle elles peuvent être perturbées en cas de conflit ouvert ou hybride.

La colonne vertébrale de son IA mondialisée

Meta indique d'ailleurs qu'au-delà des tracés inédits, certains déploiements se feront jusqu'à 7000 mètres de fond, rendant les câbles a priori inaccessibles à des agressions extérieures, tandis que les câbles seront renforcés à proximité des côtes par des techniques d'enfouissement pour éviter les dommages causés par les ancres des navires, une menace qui a dégradé plusieurs câbles électriques et de fibre optique ces derniers mois en Europe du Nord.

La firme indique également vouloir généraliser le déploiement de sections de câbles comprenant 24 paires de fibre optique, contre 8 à 16 paires pour les câbles standard, et préparer ainsi des capacités d'évolution pour son réseau de câbles sous-marins.

Meta ne cache pas le fait que cette nouvelle infrastructure sera mise au service de l'accès à son intelligence artificielle au plus grand nombre, "où que les gens vivent et travaillent". L'entreprise se donne ainsi le moyens de disposer d'importantes capacités modulables et gérées directement pour déployer son IA partout dans le monde.

Ces efforts complètent l'annonce d'un investissement de 65 milliards de dollars consacré à l'intelligence artificielle mais aussi au développement de robots humanoïdes, alors que la stratégie métavers peine à concrétiser ses promesses.