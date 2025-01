L'annonce lors de l'investiture du président Trump du projet Stargate et son mirobolant chiffre de 500 milliards de dollars consacrés au développement d'une infrastructure IA géante a fait forte impression sur les intentions des Etats-Unis de prendre l'ascendant sur le reste du monde en matière d'intelligence artificielle.

Toutefois, l'initiative semble être entièrement tournée vers l'ambition de Sam Altman et d'OpenAI de devenir l'acteur incontournable du secteur. Dans le même temps, les autres poids lourds de l'IA ne perdent pas de vue leurs propres objectifs et comptent également densifier leur propre infrastructure.

Dans la foulée de Microsoft qui a annoncé en début d'année un énorme investissement de 80 milliards de dollars pour renforcer les capacités de ses datacenters, le groupe Meta dévoile à son tour son intention de dépenser quelque 65 milliards de dollars cette année pour consolider son infrastructure IA.

C'est beaucoup plus que les 40 milliards de dollars investis l'an dernier et au-delà des 50 milliards pressentis par les analystes.

Meta pleinement engagé dans la course à l'IA

La course à la puissance de l'IA bat son plein et Meta ne veut pas être distancée. Dans cette course au gigantisme, la firme prévoit de mettre sur pied un énorme datacenter consommant 2 GW d'énergie, soit tout de même l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires de type EPR.

Selon Reuters, Meta compte disposer de 1,3 million d'accélérateurs IA (provenant majoritairement de Nvidia) d'ici la fin de l'année et de disposer d'une puissance de calcul de 1 GW disponible, tout en accélérant les embauches dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Ray-Ban Meta, l'IA est déjà presque partout

Mark Zuckerberg, patron de Meta, indique ainsi que ce très gros effort d'investissement alimentera le développement de ses produits et services pour les années à venir.

Le groupe Amazon, plus discret sur ses projets IA, ne dérogera pas à la règle de l'investissement dans les infrastructures avec là encore un montant très conséquent qui sera supérieur aux 75 milliards de dollars déjà dépensés en 2024.

Progrès à marche forcée ou fuite en avant ?

Aucun acteur ne veut être laissé en arrière. Si les géants du Web peuvent investir directement, OpenAI, plus petit, a trouvé cette parade du projet Stargate pour ne pa se laisser distancer mais il faudra encore concrétiser les promesses.

Or, le premier fonds de 100 milliards de dollars ne serait pas sécurisé et Elon Musk, adversaire de Sam Altman et lui-même engagé dans la course à l'IA avec son entreprise x.AI et l'IA Grok, n'a pas manqué de le faire remarquer.

Pour les observateurs, l'annonce de Meta quelques jours après celle de Stargate n'est pas anodine et vise à rappeler que l'entreprise est pleinement engagée dans ce domaine aux chiffres étourdissants.

Tout aussi impressionnantes seront les ressources nécessaires pour renforcer les capacités IA de chacun, avec des arbitrages à venir sur les approvisionnements en énergie, matières premières et eau.

Et ce alors que pointe déjà le risque d'une stagnation de la progression des IA après avoir consommé l'ensemble des données humaines disponibles et tandis que les engagements climatiques passent au second plan.