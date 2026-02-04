La saisie de texte est l'un des défis les plus frustrants de l'univers XR. Entre les claviers flottants fatigants et les contrôleurs peu pratiques, écrire un simple message peut vite devenir un cauchemar. Avec la mise à jour v85 de son système d'exploitation, Meta propose une alternative prometteuse : un clavier virtuel qui s'ancre directement sur votre bureau, rendant l'expérience bien plus intuitive.

Comment fonctionne ce clavier de surface ?

Cette nouvelle fonctionnalité, baptisée « Surface Keyboard », est disponible en mode expérimental pour les utilisateurs du Quest 3 inscrits au Public Test Channel (PTC) de la version v85 d'Horizon OS. Le principe est d'une simplicité désarmante. L'utilisateur n'a qu'à poser ses mains à plat sur une surface, comme une table ou un bureau, pour lancer le processus.

En quelques secondes, les caméras du casque analysent la position des mains et projettent un clavier virtuel parfaitement aligné et à la bonne échelle. Cette calibration instantanée permet de retrouver la sensation de taper sur un support physique, améliorant considérablement le confort et la précision. Un pavé tactile virtuel est également inclus pour faciliter la navigation dans les interfaces.

Est-ce vraiment une avancée significative ?

Les premiers retours sont très positifs. Les testeurs rapportent une expérience de frappe étonnamment précise et rapide, même sans le retour haptique d'un vrai clavier. La possibilité de reposer ses mains change radicalement la donne, rendant la saisie moins fatigante et beaucoup plus intuitive. Cette avancée transforme la productivité en réalité mixte, où la saisie de mots de passe ou la recherche web restaient des obstacles majeurs.

Cette technologie n'est pas une nouveauté soudaine pour Meta, qui mène des recherches sur le sujet depuis plusieurs années. Des prototypes antérieurs montraient déjà des vitesses de frappe avoisinant les 100 mots par minute, bien qu'ils nécessitaient alors des marqueurs physiques sur la table. Les progrès récents, probablement liés à des recherches menées avec l'ETH Zurich, ont permis de se passer de ces contraintes grâce à une combinaison de réseaux neuronaux et de modèles de langage.

© James Pero / Gizmodo

Quelles sont les limites actuelles et les prochaines étapes ?

Il faut garder à l'esprit que le Surface Keyboard est encore une fonctionnalité expérimentale. Pour le moment, son usage est limité à l'espace d'accueil d'Horizon OS et n'est pas disponible dans les applications tierces. Pour que son potentiel soit pleinement exploité, Meta devra fournir une API aux développeurs. De plus, le pavé tactile intégré semble moins performant que le clavier, avec des retours faisant état d'entrées parfois imprécises.

Autre point important : cette nouveauté est pour l'instant exclusive au Quest 3, laissant de côté le plus récent Quest 3S. Meta n'a pas communiqué les raisons de cette exclusivité, mais elle est probablement liée aux capacités de suivi des mains plus avancées de cet appareil. Les utilisateurs devront attendre la version stable de la mise à jour pour en profiter, en espérant que la fonctionnalité soit conservée et étendue à l'ensemble de l'écosystème.