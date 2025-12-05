Meta déploie d'une nouvelle plateforme d'assistance unifiée pour ses applications Facebook et Instagram. Conscient que son support " n'a pas toujours répondu aux attentes ", le groupe intègre désormais l'IA pour simplifier les démarches des utilisateurs, qu'il s'agisse de signaler un problème ou de récupérer un compte.

Une nouveau centre d'aide unifié avec IA

Le hub de support centralisé est accessible sur Android et iOS. Cet espace regroupe en un seul endroit tous les outils d'aide, permettant de signaler un incident et d'obtenir des réponses rapides via une recherche optimisée par l'IA. Meta y teste également un assistant IA sur Facebook, conçu pour offrir une aide instantanée et personnalisée.

Cet assistant peut guider l'utilisateur dans des processus comme la récupération de compte ou la mise à jour des paramètres de profil. L'objectif est de fournir une solution plus directe et réactive.

Meta ne précise pas la possibilité d'entrer en contact avec un conseiller humain, sachant que c'est une option actuellement réservée aux abonnés Meta Verified.

Meta vante des résultats avec l'IA

Meta affirme que ses investissements dans l'IA portent leurs fruits, avec une baisse de plus de 30 % des piratages de comptes sur Facebook et Instagram au niveau mondial durant l'année écoulée. Les systèmes d'IA analysent en temps réel une multitude de signaux pour distinguer les utilisateurs légitimes des attaquants.

Ces technologies permettent de bloquer les connexions suspectes et de signaler les comptes potentiellement compromis avant que des dommages ne soient causés. De plus, Meta soutient que l'IA a permis de réduire le nombre de comptes désactivés par erreur et d'accélérer le processus d'appel.

Une récupération de compte améliorée

Le processus de récupération de compte a été repensé pour être plus simple et intuitif. Grâce à l'IA, le système reconnaît mieux les appareils et les lieux de connexion habituels, rendant la vérification plus fiable. Les alertes par SMS et e-mail concernant une activité suspecte ont également été améliorées.

Meta a diversifié les méthodes de vérification, en proposant notamment une option de selfie vidéo pour confirmer une identité. Ces changements auraient déjà permis d'augmenter le taux de succès de la récupération de plus de 30 % aux États-Unis et au Canada.