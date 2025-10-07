L'annonce avait fait l'effet d'une petite bombe lors du Nintendo Direct de septembre : Samus Aran, l'iconique chasseuse de primes, chevauchera une moto dans Metroid Prime 4: Beyond. Cet ajout, perçu par certains comme une trahison de l'esprit d'exploration lente et solitaire de la série, a suscité autant de curiosité que d'inquiétude.

Face au débat naissant, Nintendo a décidé de clarifier les choses en détaillant le fonctionnement de cet engin, baptisé "Vi-O-La", qui vrombrira sur la planète Viewros dès la sortie du jeu le 4 décembre 2025.

Quelles sont les capacités de combat de la Vi-O-La ?

Loin d'être un simple moyen de transport, la moto de Samus est une véritable arme de guerre. Nintendo a confirmé plusieurs compétences qui dynamiseront les phases de combat en extérieur dans Metroid Prime 4: Beyond. La Vi-O-La sera capable d'effectuer des actions spéciales pour affronter les ennemis et détruire des minerais disséminés dans le monde.



Parmi l'arsenal, on retrouve :

Un boost qui offre une accélération temporaire, repousse les ennemis et brise les obstacles.

qui offre une accélération temporaire, repousse les ennemis et brise les obstacles. Un " power slide " (dérapage contrôlé) qui permet de balayer une large zone, projetant adversaires et objets.

" (dérapage contrôlé) qui permet de balayer une large zone, projetant adversaires et objets. Des projectiles à tête chercheuse, capables de verrouiller jusqu'à cinq cibles simultanément avant de revenir à la moto, à la manière d'un boomerang.

Comment la moto sera-t-elle intégrée au gameplay ?

C'est le point qui a le plus rassuré les fans. Nintendo a été très clair : la Vi-O-La ne sera pas omniprésente. Le véhicule ne pourra être invoqué que dans des "zones spécifiques", probablement de vastes étendues ouvertes conçues pour la vitesse et l'exploration à grande échelle. Une fois que Samus descend de sa moto, le jeu repasse immédiatement à la vue à la première personne traditionnelle, centrée sur l'exploration méthodique.





Cette approche suggère une structure de jeu hybride, alternant entre des niveaux labyrinthiques fidèles à l'ADN de la série et des zones ouvertes plus vastes, où la moto devient un outil indispensable. C'est un compromis intelligent qui permet d'introduire de la nouveauté sans dénaturer l'expérience fondamentale.

Cet ajout trahit-il l'esprit de la série Metroid ?

La controverse initiale était légitime. La série Metroid a bâti sa légende sur un sentiment d'isolement, une exploration lente et angoissante où chaque couloir est un mystère. L'image d'une Samus Aran effectuant des dérapages stylés à moto semblait en totale contradiction avec cette ambiance. Cependant, les précisions apportées par Nintendo montrent une approche plus nuancée.



En cantonnant la Vi-O-La à des zones dédiées, le studio s'assure qu'elle reste un ajout ponctuel et non un remplacement du gameplay de base. C'est une manière d'élargir la palette de jeu et de proposer des environnements plus vastes, sans pour autant sacrifier l'atmosphère claustrophobique qui a fait le succès de la franchise. Le défi sera de rendre la transition entre ces deux types de gameplay fluide et cohérente.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le nom officiel de la moto de Samus ?

Le nom officiel du véhicule est la Vi-O-La. Nintendo a également annoncé la sortie de deux nouveaux amiibo : un de Samus et un autre de Samus chevauchant sa moto.

Pourra-t-on explorer tout le jeu avec la Vi-O-La ?

Non, son usage sera limité à des "zones disponibles" spécifiques. Cela suggère que le jeu alternera entre des phases d'exploration à pied en vue à la première personne, dans des environnements plus classiques de la série, et des phases de déplacement rapide à moto dans des zones plus ouvertes.

Y a-t-il d'autres nouvelles mécaniques de gameplay dans Metroid Prime 4 ?

Oui, de précédentes annonces ont confirmé que Samus Aran disposera également de pouvoirs psychiques. Ces nouvelles capacités lui permettront d'interagir avec l'environnement à distance, par exemple pour ouvrir des portes, activer des mécanismes ou même contrôler la trajectoire de ses tirs, ajoutant une nouvelle dimension stratégique aux énigmes et aux combats.