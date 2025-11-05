Nintendo a dévoilé un nouveau trailer pour Metroid Prime 4: Beyond, et cette fois, il fait mouche. Après des mois d'inquiétude suite à des présentations jugées molles, ce trailer "Survive" remet l'essentiel au centre : l'exploration, le mystère, et le combat. Le jeu, attendu le 4 décembre 2025 sur Switch 2, semble enfin prêt à répondre à près de deux décennies d'attente.

Qu'est-ce que ce nouveau trailer "Survive" montre ?

Ce trailer d'une minute, bien que court, est dense. Il se concentre sur l'ambiance et le gameplay. On y voit Samus explorer des catacombes, scanner des ennemis en plein combat (un retour aux sources bienvenu) et utiliser de nouvelles capacités psychiques.





Mais c'est la moto, la "Vi-O-La", qui vole la vedette. Après un trailer en septembre qui montrait un véhicule un peu mou dans un monde ouvert, cette vidéo la montre en pleine action, réalisant même un "Akira slide" iconique. C'est un signe fort envoyé aux fans par Nintendo.

Pourquoi ce trailer rassure-t-il les fans ?

Parce que les précédents étaient ratés. Le tout premier trailer narratif était trop basique. Celui de septembre était pire, avec un focus sur la moto dans un monde ouvert qui semblait vide. Les fans craignaient que le jeu ne trahisse l'esprit claustrophobe de la série.





Ce nouveau trailer "Survive" rectifie le tir : il montre des forteresses imposantes, de la jungle, des combats nerveux. On retrouve enfin l'ADN Metroid, qui mélange exploration et solitude.

Y a-t-il des nouvelles sur la date de sortie ou les Amiibos ?

Oui, le trailer confirme la date de sortie définitive. Le jeu est attendu pour le 4 décembre 2025. C'est le gros titre de fin d'année pour Nintendo, qui doit porter la Switch 2.





La firme a aussi révélé trois nouveaux Amiibos pour accompagner la sortie :

Samus (sortie le 6 novembre)

(sortie le 6 novembre) Samus & Vi-O-La (la moto, sortie le 6 novembre)

(la moto, sortie le 6 novembre) L'antagoniste Sylux (sortie le 4 décembre)

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu sortira-t-il aussi sur la première Nintendo Switch ?

Oui, Nintendo a confirmé que Metroid Prime 4: Beyond sortira à la fois sur la Switch actuelle et sur la nouvelle console Switch 2 le 4 décembre 2025.

Qu'est-ce que le "Akira slide" ?

C'est un dérapage contrôlé à moto, rendu iconique par le personnage de Kaneda dans le manga et film d'animation "Akira" (1988). Voir Samus le faire avec sa moto "Vi-O-La" est un clin d'œil très apprécié des fans.

Qui est Sylux ?

Sylux est un antagoniste mystérieux de la série Metroid Prime, apparu notamment dans Metroid Prime Hunters. Sa présence confirmée (et son propre Amiibo) suggère qu'il jouera un rôle central dans l'intrigue de *Beyond*.