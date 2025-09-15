Dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de Super Mario, Nintendo a sorti de son chapeau une annonce attendue par des millions de fans : le retour de Super Mario Galaxy et de sa suite, Super Mario Galaxy 2, sur Nintendo Switch.

Prévue pour le 2 octobre, cette collection réunit deux des jeux de plateforme 3D les plus importants de l'histoire. Pourtant, l'enthousiasme a rapidement laissé place à la controverse, la faute à une grille tarifaire qui passe mal auprès de la communauté.

Quelles sont les nouveautés de cette version Switch ?

Ce duo galactique arrive sur Nintendo Switch avec des améliorations bienvenues mais peu surprenantes. Les jeux bénéficient de graphismes lissés, d'une compatibilité avec la Switch 2 pour un affichage en 4K en mode TV, et de contrôles adaptés aux Joy-Con comme à la manette Pro.

Nintendo a également ajouté un mode "assistance" pour les nouveaux venus et la compatibilité avec les nouveaux amiibo de la série Mario. Ce sont des ajustements techniques standards pour un portage, mais qui ne constituent pas une refonte en profondeur.

Pourquoi le prix de 70€ est-il si controversé ?

La polémique vient principalement du prix. Le pack des deux jeux est affiché à 69,99€ sur l'eShop, et chaque titre est vendu séparément à 39,99€. La comparaison avec la précédente grande compilation de Nintendo, Super Mario 3D All-Stars, sortie pour les 35 ans de la franchise, est douloureuse. Cette dernière proposait trois jeux (dont le premier Galaxy) pour 60€.

Aujourd'hui, pour 10€ de plus, les joueurs n'ont droit qu'à deux titres, dont un qu'ils ont potentiellement déjà payé dans la compilation précédente. Cette stratégie donne le sentiment que Nintendo cherche à maximiser les profits sur son catalogue, au détriment de la fidélité de ses fans.

Comment Nintendo justifie-t-il cette stratégie ?

Officiellement, Nintendo ne justifie pas ce tarif, mais la logique commerciale est claire. La firme capitalise sur le statut culte des deux jeux et l'attente immense des joueurs, notamment pour Super Mario Galaxy 2, qui n'était pas inclus dans 3D All-Stars.

En proposant le jeu à l'unité, Nintendo cible spécifiquement les possesseurs de la première compilation qui voudraient compléter leur collection, les forçant à payer le prix fort pour un seul titre. C'est une manœuvre habile, mais qui écorne l'image festive de ce 40e anniversaire, le transformant en une opération avant tout commerciale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les jeux sont-ils disponibles en version physique ?

Nintendo n'a pas encore officiellement confirmé de sortie en cartouche pour le pack. Pour le moment, l'annonce ne concerne que des versions dématérialisées disponibles sur l'eShop. Les collectionneurs devront donc probablement se contenter du numérique.

Est-ce que je peux acheter Super Mario Galaxy 2 seul si j'ai déjà 3D All-Stars ?

Oui, c'est l'un des rares points positifs de l'annonce. Nintendo permet d'acheter chaque jeu séparément au prix de 39,99€. Cela évite de devoir racheter le premier Galaxy, mais le tarif pour un seul jeu Wii porté sur Switch reste considéré comme très élevé par une large partie de la communauté.

Y a-t-il un lien avec le film Super Mario Galaxy annoncé ?

Oui, le timing n'est pas un hasard. Nintendo a également dévoilé un premier teaser pour un film d'animation Super Mario Galaxy, prévu pour avril 2026. La sortie de ces jeux sur Switch sert clairement à raviver l'intérêt pour la licence et à préparer le terrain pour ce futur succès cinématographique.