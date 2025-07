MicroCarb, un micro-satellite de 180 kg, est une mission pionnière en Europe, développée par le CNES. Son objectif est de mesurer les flux atmosphériques de CO2 avec une précision d'une partie par million (ppm) et une résolution spatiale de 4,5 x 9 kilomètres. Cela permettra d'identifier les puits de carbone (forêts, océans), les émissions urbaines et végétales, et de suivre l'évolution saisonnière. C'est une mission de démonstration, préparant des satellites opérationnels comme CO2M (prévu pour 2028). Sa particularité est sa compacité et son coût réduit par rapport à la mission américaine OCO-2, grâce à un instrument miniaturisé de 80 kg.

Comment CO3D va-t-il cartographier la Terre en trois dimensions ?

Parallèlement à MicroCarb, la mission CO3D (Constellation Optique en 3D) enverra quatre satellites pour cartographier les reliefs de la planète en trois dimensions. Ces satellites rejoindront une orbite héliosynchrone à 502 km d'altitude. Cette cartographie 3D est attendue avec impatience par la communauté scientifique.

Selma Cherchali du CNES souligne l'urgence de ces outils face aux "trois crises majeures" : réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, et augmentation des pollutions, exacerbées par la pression démographique et les événements extrêmes. CO3D offrira une vision sans précédent de notre environnement, essentielle pour comprendre les dynamiques terrestres et leurs transformations.

Pourquoi ces missions sont-elles si cruciales pour notre avenir ?

Ces deux missions d'observation de la Terre, MicroCarb et CO3D, sont bien plus que de simples prouesses technologiques ; elles représentent des outils scientifiques essentiels dans un monde en pleine mutation. Elles permettront de mieux comprendre comment le CO2 circule dans l'atmosphère, où il est absorbé et où il est émis, une information fondamentale pour affiner les modèles climatiques et orienter les politiques environnementales. La précision des données recueillies par MicroCarb, par exemple, permettra de distinguer les flux naturels des émissions humaines. CO3D, de son côté, offrira une base de données topographiques 3D inédite, indispensable pour de nombreuses applications, de la gestion des risques naturels à l'aménagement du territoire. Le CNES, en assumant une part de risque dans l'innovation, joue un rôle déterminant dans le développement de ces technologies.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la mission MicroCarb ?



MicroCarb est un micro-satellite européen du CNES qui mesurera les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère avec une grande précision. C'est une mission de démonstration qui prépare de futurs satellites opérationnels de surveillance du CO2.

Quel est l'objectif de la mission CO3D ?



CO3D est une constellation de quatre satellites conçue pour cartographier les reliefs de la Terre en trois dimensions. Ces données 3D sont cruciales pour mieux comprendre les dynamiques géologiques et environnementales de notre planète.

Quand et d'où ces satellites seront-ils lancés ?



Les satellites MicroCarb et CO3D seront lancés dans la nuit du 25 au 26 juillet 2025, depuis la base spatiale de Kourou en Guyane, à bord de la fusée européenne Vega-C.