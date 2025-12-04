Le fabricant de puces américain Micron Technology a décidé de se retirer du marché grand public. Cela se traduit par l'arrêt progressif de sa filiale Crucial, très appréciée des amateurs d'informatique pour ses kits de mémoire RAM et ses disques SSD.

Pourquoi une telle décision ?

La raison principale de cet abandon est purement économique. La demande explosive en mémoire et en stockage pour les centres de données, tirée par l'IA, a créé un marché bien plus rentable.

" Micron a pris la décision difficile de se retirer de l'activité grand public de Crucial, afin d'améliorer l'approvisionnement et le support pour nos clients stratégiques plus importants dans des segments à croissance plus rapide ", écrit Micron.

Au détriment des consommateurs individuels, l'objectif est ainsi d'améliorer les performances commerciales à long terme. " Nous tenons à remercier nos millions de clients, nos centaines de partenaires et tous les collaborateurs de Micron qui ont soutenu l'aventure Crucial au cours des 29 dernières années. "

Des conséquences pour les consommateurs et le marché du PC

Pour les assembleurs de PC et les passionnés, cette annonce est un coup dur. Crucial était une marque réputée et son retrait risque de laisser un vide important, sur un marché déjà confronté à une pénurie mondiale de mémoire et à une flambée des prix.

Micron continuera de livrer les produits de la marque Crucial via ses canaux de distribution habituels jusqu'en février 2026. Cette période de transition doit permettre aux distributeurs et aux consommateurs de s'adapter au changement.

Au-delà de cette date, Micron s'engage à fournir un service de garantie et un support continus pour tous les produits Crucial déjà sur le marché.