Un simple achat de barrettes de RAM sur eBay se transforme en véritable casse-tête. C'est la mésaventure vécue par un utilisateur britannique de Reddit, dont le kit de 32 Go de DDR5 SO-DIMM a été marqué comme "livré" à 4h15 du matin, à près de 500 kilomètres de son domicile.

La signature ? Un gribouillage illisible ressemblant à un pentagramme. Ce cas, loin d'être isolé, relève d'une tendance préoccupante alimentée par une crise inattendue sur le marché des composants informatiques.

Pourquoi la mémoire vive est-elle devenue une cible ?

La réponse est simple : son prix a explosé. Un kit de 32 Go de DDR5, qui se négociait sous la barre des 100 euros il y a quelques mois, peut désormais dépasser les 300 euros. Cette flambée des tarifs transforme ces petites barrettes en véritables lingots d'or pour les voleurs, avec une valeur de revente extrêmement attractive.

Le principal responsable de cette situation est le boom de l'intelligence artificielle. Les géants comme SK hynix ou Samsung ont réorienté leurs chaînes de production vers la mémoire à haute bande passante (HBM), indispensable aux accélérateurs IA, créant une pénurie sur la mémoire RAM grand public. L'impact est systémique : les ventes de cartes mères auraient chuté de 50%, les joueurs et les monteurs de PC reportant leurs achats face à cette augmentation des coûts.

Comment ces larcins sont-ils possibles ?

La facilité déconcertante de ces vols repose sur deux facteurs : la taille et la valeur. Les kits de RAM sont compacts, légers et faciles à dissimuler. De plus, leur valeur élevée assure une revente rapide et lucrative sur le marché gris. Les emballages, souvent de simples enveloppes à bulles, sont peu discrets et facilement identifiables par des livreurs peu scrupuleux.

Les vulnérabilités de la chaîne logistique aggravent le problème. Un scan de colis erroné au milieu de la nuit, une signature falsifiée, et le suivi devient un cauchemar. Les victimes se retrouvent souvent ballotées entre le vendeur, le transporteur et la police, chaque partie tentant de se défausser de sa responsabilité. Cette rupture de confiance fragilise l'ensemble de l'écosystème du e-commerce.

Quelles précautions prendre pour sécuriser ses achats ?

Face à ce risque grandissant, les acheteurs doivent devenir proactifs. La première défense est d'exiger une signature à la livraison ou de choisir un point relais ou un casier sécurisé. Cette simple étape ajoute un niveau de contrôle qui décourage les livraisons "à la discrétion du chauffeur" aux heures les plus improbables.

Il est aussi conseillé de demander au vendeur d'utiliser un emballage neutre, sans logo, et si possible scellé avec du ruban de sécurité. À la réception, le réflexe doit être de filmer le déballage. Cette preuve vidéo, ainsi que la conservation des numéros de série, devient cruciale pour appuyer toute réclamation et se protéger contre un prix d'achat perdu.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi les prix de la RAM ont-ils autant augmenté ?

La principale raison est la réorientation de la production vers la mémoire HBM (High-Bandwidth Memory), très demandée pour les serveurs d'intelligence artificielle. Cette forte demande a réduit l'offre disponible pour la DDR5 grand public, provoquant une hausse mécanique des prix due à la pénurie.

Ce phénomène de vol est-il limité au Royaume-Uni ?

Bien que les cas les plus médiatisés proviennent du Royaume-Uni, le problème de fond (la hausse des prix) est mondial. Le risque de vol existe donc potentiellement partout où ces composants de grande valeur sont expédiés. La vigilance est de mise pour tous les acheteurs en ligne.

Que faire si mon colis de RAM est volé ?

Contactez immédiatement le vendeur et le transporteur avec toutes les preuves en votre possession (suivi de colis, captures d'écran). Filmer le déballage des colis de valeur est une excellente précaution. Déposer une plainte auprès des services de police peut également être nécessaire pour faire valoir vos droits auprès du vendeur ou de l'assurance.