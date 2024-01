S'il est possible de gagner de la place dans les PC portables en remplaçant les barrettes DRAM par le format compact SO-DIMM, une nouvelle génération de mémoire vive est en train d'émerger avec le format LPCAMM.

Imaginé initialement par DELL dans un souci d'efficience, il pourrait bien bien devenir la prochaine référence pour des PC portables toujours plus fins mais pas seulement.

Le spécialiste des mémoires Micron annonce le lancement de sa première mémoire LPCAMM2, d'abord sous forme d'échantillons livrés aux partenaires avant une production de masse lancée au deuxième trimestre 2024.

LPCAMM2, un nouveau format de mémoire vive pour PC portables

La LPCAMM2 de Micron s'appuie sur sa DRAM LPDDR5X à basse consommation d'énergie et profite d'un encombrement réduit de 61% par rapport à la SO-DIMM (en comptant PCB + socket + mémoire) tout en offrant des performances bien supérieures et une consommation réduite. Elle pourra également remplacer avantageusement les systèmes avec LPDDR5X soudée à la carte-mère, avec l'atout de la possibilité de réparer ou upgrader les machines.

Avec la LPDDR5X, il est possible d'obtenir des vitesses de transfert plus importantes qu'avec la DDR5 et la promesse de LPCAMM2 est de pouvoir atteindre 9600 Mbps contre 5600 Mbps avec les actuelles mémoires SO-DIMM DDR5, et sachant que la DDR5 ne pourra monter au plus qu'à 8800 Mbps.

Plus cher mais beaucoup d'avantages

La LPCAMM2 de Micron sera proposée dans des capacités allant de 16 à 64 Go. Il faudra évidemment que les constructeurs de PC portables jouent le jeu et intègrent ce format de mémoire dans leurs appareils.

Il reste que les composants LPCAMM2 seront plus onéreux que les simples barrettes SO-DIMM. Toutefois, Micron note que l'utilisation de la LPDDR5X, au lieu de la DDR5, leur apporte les avantages de la performance et de la consommation d'énergie, donnant des PC portables plus efficients ou dont il ne faudra pas tout changer dans le cas de LPDDR5X soudé déficiente.