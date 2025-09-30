Microsoft s'inspire du succès du " vibe coding " pour annoncer le " vibe working ". Pour le moment, il prend la forme de deux nouvelles fonctionnalités associées à Microsoft 365 Copilot : Agent Mode pour Excel et Word, et Office Agent via le chat Copilot.

Ces outils exploitent les derniers modèles de raisonnement pour permettre à l'IA d'agir comme un agent autonome, orchestrant des tâches multi-étapes pour livrer des documents, feuilles de calcul et présentations de qualité professionnelle.

L'Agent Mode dans Excel et Word

L'Agent Mode est conçu pour démocratiser les fonctionnalités les plus complexes d'Excel et de Word.

Dans Excel, il agit comme un expert capable de " parler Excel nativement ", prenant en charge des requêtes complexes comme " Réalise une analyse complète de ces données de ventes ". L'IA décide alors des formules à utiliser, crée de nouvelles feuilles de calcul et génère des visualisations de données.

Microsoft souligne que l'outil ne se contente pas de générer, mais aussi " évalue les résultats, corrige les problèmes, et répète le processus jusqu'à ce que le résultat soit vérifié ".

Dans Word, l'Agent Mode transforme la création de documents en une expérience conversationnelle, où Copilot rédige, suggère des améliorations et pose des questions pour affiner le contenu.

Office Agent pour des présentations de qualité

Parallèlement, Office Agent fonctionne directement depuis le chat Copilot et se spécialise dans la création de présentations PowerPoint et de documents Word.

Fait notable, cette fonctionnalité est alimentée par les modèles d'IA d'Anthropic, le concurrent d'OpenAI. Une autre mise en pratique de la stratégie de diversification de Microsoft pour les modèles d'IA. Elle est synonyme d'une prise de recul vis-à-vis d'OpenAI.

Sumit Chauhan, vice-président de l'Office Product Group chez Microsoft, explique que si " PowerPoint est l'un des outils les plus utilisés pour créer des présentations [...], l'IA a souvent échoué lors de la création de diapositives ". Office Agent doit combler cette lacune en menant des recherches sur le Web et en produisant des présentations structurées.

Des nouveautés pour qui ?

Le déploiement de ces nouveautés se fait de manière progressive. Agent Mode dans Excel et Word est disponible dans le cadre du programme Frontier pour les clients Microsoft 365 Copilot et les abonnés Microsoft 365 Personnel ou Famille.

Initialement, les fonctionnalités ne sont accessibles que sur les versions web des applications, avec une arrivée prochaine sur les versions pour ordinateur.

Office Agent est également disponible dans le programme Frontier, mais pour l'instant uniquement pour les abonnés Microsoft 365 Personnel ou Famille basés aux États-Unis et en anglais.

À noter que côté performance, Microsoft revendique un taux de précision de 57,2 % pour Agent Mode dans Excel sur le benchmark SpreadsheetBench, le plaçant au-dessus de certains concurrents, mais toujours derrière la précision humaine (71,3 %).