Lors de sa conférence Ignite 2025, marquée par la vision d'un système d'exploitation agentique pour Windows, Microsoft a annoncé du nouveau pour le récent mode Agent initialement associé à Excel et Word avec Microsoft 365 Copilot.

Le mode Agent pour transformer Office

Le mode Agent est une fonctionnalité avancée permettant à Copilot de gérer des tâches en plusieurs étapes de manière autonome. Plutôt que de répondre à des commandes uniques, il peut prendre une instruction de haut niveau, comme créer une présentation sur les résultats trimestriels, et la décomposer en actions concrètes (recherche de données, formatage de feuilles de calcul, conception de diapositives).

Déjà lancé pour Excel et Word, il permet aux utilisateurs de collaborer avec l'assistant IA de Microsoft pour générer des documents et des tableurs complexes. La nouveauté est son extension à PowerPoint, où il pourra mettre à jour des modèles de marque, créer de nouvelles diapositives, formater le contenu et extraire le contexte des données de travail et des sources web.

Pour les tâches les plus complexes, les utilisateurs pourront même choisir entre les modèles de raisonnement d'Anthropic et d'OpenAI dans Excel.

Pour les utilisateurs sans abonnement Copilot payant

Microsoft ne réserve pas toutes ses innovations à son offre premium. Une mise à jour, prévue en préversion d'ici mars 2026, profitera à tous les abonnés Microsoft 365.

Une nouveauté concerne Copilot Chat dans Outlook. Jusqu'à présent limité à l'analyse de fils de discussion individuels, l'assistant pourra bientôt analyser l'intégralité d'une boîte de réception, y compris les entrées de calendrier et les réunions.

Cela permettra aux utilisateurs de trier leurs e-mails, de préparer des rendez-vous ou de planifier leur journée, le tout sans la licence payante. De plus, le mode Agent sera également accessible, dans une certaine mesure, à ces mêmes utilisateurs au sein des applications Office.