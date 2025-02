Le mois dernier, Copilot est devenu un moyen d'utiliser gratuitement le modèle de raisonnement o1 d'OpenAI par l'entremise d'une fonctionnalité Think Deeper. Microsoft annonce désormais un accès illimité à Think Deeper, dans la mesure où des limites d'usage quotidien sont levées.

Avec connexion au compte Microsoft, la fonctionnalité Think Deeper de Copilot permet pour rappel d'aborder des problèmes plus complexes et de fournir des réponses détaillées avec un déroulé étape par étape. Le cas échéant, le processus met davantage de temps.

Des exemples cités par Microsoft comprennent notamment des requêtes en matière de planification pour un voyage et en précisant divers critères, de l'aide pour décider d'un achat en établissant une comparaison de plusieurs possibilités.

L'interaction vocale améliorée

Avec la gratuité complète pour Think Deeper, Microsoft fait de même pour l'accès à Voice (ou Copilot Voice) et l'interaction vocale plus naturelle dans les discussions avec l'assistant IA. Un choix est autorisé parmi quatre voix pour Copilot.

L'annonce pour Copilot Voice intervient alors qu'OpenAI a décidé de permettre aux utilisateurs gratuits de ChatGPT de bénéficier d'une version du mode vocal avancé. Ce dernier semble être de meilleure facture que Copilot Voice.

« Il convient de noter que vous pouvez subir des délais ou des interruptions pendant les périodes de forte demande ou si nous détectons des problèmes de sécurité, une mauvaise utilisation ou d'autres violations des conditions générales de Copilot », prévient Microsoft.

Des avantages avec Copilot Pro

Pour les abonnés payants Copilot Pro, Microsoft souligne qu'ils conservent un accès privilégié aux derniers modèles durant les périodes de gros trafic, un accès anticipé à des fonctionnalités expérimentales et une utilisation supplémentaire dans des applications Microsoft 365.