Avec le mode Copilot, Microsoft intègre plus profondément son assistant IA au sein de son navigateur Edge. Dévoilée l'été dernier, l'initiative évolue et transforme chaque nouvel onglet en une interface conversationnelle permettant de discuter avec l'IA, de lancer une recherche ou de naviguer.

Le navigateur devient un compagnon capable de raisonner sur plusieurs onglets ouverts simultanément pour comparer des produits ou synthétiser des informations complexes.

Des capacités accrues avec Copilot Actions

La fonctionnalité la plus ambitieuse est Copilot Actions, qui donne à l'assistant le pouvoir d'interagir directement avec les pages web pour exécuter des tâches à la place de l'utilisateur.

Il est par exemple possible de demander à Copilot de se désinscrire de tous les e-mails marketing, ou de réserver une table dans un restaurant. Cependant, l'expérience est encore perfectible.

Un avertissement est affiché en ce sens et indique que l'outil est " destiné à des fins de recherche et d'évaluation " et peut faire des erreurs. Les Copilot Actions sont actuellement disponibles gratuitement en avant-première limitée et uniquement aux États-Unis.

Journeys pour réinventer l'historique de navigation

Pour mettre fin au chaos des onglets et des favoris oubliés, Microsoft introduit Journeys. Cette fonctionnalité analyse l'historique de navigation et regroupe automatiquement les pages, recherches et discussions Copilot par projets ou thèmes.

" Vous vous souvenez de ce projet que vous aviez commencé il y a quelque temps, mais que la vie a interrompu ? Pas besoin de mettre tous ces onglets dans vos marque-pages ", explique Microsoft.

Journeys permet de replonger instantanément dans un contexte précis, que ce soit la planification de vacances ou la recherche d'une recette, en suggérant même les prochaines étapes. Tout comme les Copilot Actions, cette nouveauté est pour l'instant une avant-première limitée au marché américain.

Après l'annonce ChatGPT Atlas par OpenAI

L'efficacité de ces nouvelles fonctionnalités IA repose sur l'accès à des données personnelles. Microsoft insiste sur le fait que le contrôle reste entre les mains de l'utilisateur et le caractère optionnel. De plus, des indices visuels sont affichés lorsque Copilot est actif ou effectue une action.

Microsoft remet le mode Copilot dans Microsoft Edge sur le devant de la scène alors qu'OpenAI vient tout juste de lancer son navigateur ChatGPT Atlas, d'abord sur macOS.