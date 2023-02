Depuis quelques semaines, Microsoft teste une fonctionnalité Split Screen pour son navigateur Microsoft Edge. Elle vient de gagner la version stable, même si elle conserve pour le moment un aspect expérimental.

L'activation peut ainsi se faire dans la barre d'adresse, en saisissant edge://flags/#edge-split-screen dans la barre d'adresse, puis en choisissant l'option Enabled au lieu de Default. Le navigateur doit ensuite être redémarré pour une prise en compte de la modification.

Grâce à Split Screen, il sera possible de fractionner la fenêtre, afin d'obtenir un écran partagé avec deux pages web côte à côte. Un bouton dédié est proposé dans la barre d'outils, ou en sélectionnant " Ouvrir le lien dans une fenêtre fractionnée " dans le menu contextuel avec un lien.

Pour la productivité

Selon Microsoft, Split Screen s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la productivité et permettra d'effectuer plus facilement plusieurs tâches. Ce n'est toutefois pas une nouveauté pour un navigateur. Par ailleurs, ce multitasking se retrouve sous une autre forme avec le système d'ancrage des fenêtres de Windows 10 et 11.

L'écran partagé dans la fenêtre de Microsoft Edge peut être redimensionné. Il ne se destine cependant qu'à accueillir deux pages côte à côte et pas plus. Une disponibilité générale est prévue pour le mois d'avril prochain. Le passage par les flags ne sera alors plus nécessaire.

Relooking et IA pour Microsoft Edge

Plus globalement, Microsoft travaille sur un léger relooking pour Microsoft Edge, avec des bordures plus arrondies pour plusieurs éléments et des onglets flottants, par exemple. Il s'agira aussi d'intégrer des fonctionnalités à base d'IA et pour faire la place au nouveau Bing avec son chatbot.

Depuis la barre latérale de Microsoft Edge, un outil de rédaction permettra de générer du contenu par IA à partir de commandes textuelles et de procéder à diverses mises en forme. Pour le contenu, Microsoft Edge s'adaptera au contexte de la page web consultée.