Assistant personnel dit intelligent qui s'est recentré sur la productivité et Microsoft 365 au fil du temps, en laissant de côté les blagues et des fonctionnalités grand public pour le divertissement, Cortana n'est définitivement plus au goût du jour pour Microsoft.

C'est par l'entremise d'une page d'aide que le groupe de Redmond annonce ce qui paraissait inéluctable pour Cortana, à savoir sa fin de support dans Windows. Pas de date précise, mais c'est à partir de fin 2023 que Microsoft mettra un terme à l'ultime présence de Cortana au sein de Windows 10 et Windows 11.

L'application autonome est directement visée, sachant que Microsoft avait déjà largement commencé à faire le ménage pour l'expérience Windows avec Cortana et ses commandes vocales ou autres. Une fin de parcours aux antipodes des grosses ambitions évoquées en 2015.

L'IA générative a tué Cortana

Si Cortana disparaît de Windows, Microsoft souligne néanmoins une disponibilité préservée dans Outlook et Teams sur mobile, Teams Rooms pour les salles de réunion et les appareils Teams tout-en-un. Une préservation qui concerne essentiellement l'anglais.

Pas de mystère, la fin de support de Cortana sur Windows est à mettre en relation avec l'arrivée prochaine de Windows Copilot… en tant qu'assistant personnel. À renfort d'intelligence artificielle générative, une des ambitions de Windows Copilot est de faire de chaque utilisateur de Windows 11 un power user.

Plus globalement, c'est l'IA générative qui sonne le glas pour Cortana. Microsoft cite ainsi le nouveau Bing alimenté par l'IA et son agent conversationnel Bing Chat de type ChatGPT, Microsoft 365 Copilot pour la productivité. Les améliorations de l'accès vocal dans Windows 11 pour le contrôle du PC et la création de texte à la voix sont en outre mentionnées.

Pour quand la liquidation totale de Cortana ?

" Nous savons que le changement peut affecter certaines de vos méthodes de travail dans Windows, c'est pourquoi nous voulons vous aider à passer en douceur aux nouvelles options ", écrit Microsoft.

" Nous espérons que vous apprécierez les nouvelles façons d'utiliser l'IA pour gagner du temps et vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous. "

Si Cortana comme assistant de productivité dans des applications Microsoft 365 ne tire pas encore sa révérence, la question se pose désormais de savoir combien de temps cette situation perdurera encore. Sans doute pas très longtemps...