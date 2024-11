En matière de GPU, Nvidia ne craint personne et ses produits dominent les segments professionnels aussi bien que gaming. Avec l'essor de l'intelligence artificielle et phénoménale demande des géants du Web pour ses composants, l'entreprise est en route pour devenir la première capitalisation boursière à plus de 3000 milliards de dollars.

Mais si les GPU ont toute son attention, notamment avec l'arrivée des premiers produits exploitant la nouvelle architecture GPU Blackwell, Nvidia s'intéresse aussi au monde des processeurs ARM, en particulier pour le jeune segment des processeurs pour PC portables amené à se développer rapidement.

Nvidia, un intérêt de longue date pour ARM

On se souvient que Nvidia avait cherché à racheter la firme britannique ARM pour 44 milliards de dollars il y a quelques années avant d'abandonner face aux contraintes réclamées par les régulateurs pour rééquilibrer le marché.

Nvidia Grace Blackwell, la combinaison d'un CPU ARM et de GPU Blackwell

La firme a par ailleurs développé ses propres processeurs ARM avec notamment la puce Grace couplée à ses GPU Hopper et bientôt Blackwell. Nvidia a une certaine expertise dans le domaine qu'elle pourrait mettre à profit pour des processeurs ARM pour PC.

Le partenariat exclusif entre Qualcomm et Microsoft prenant fin, rien ne l'empêcherait de pouvoir proposer des processeurs pour PC ARM équipés de Windows.

Les processeurs ARM Nvidia rivaliseront-ils avec x86 ?

Selon le média DigiTimes, Nvidia préparerait pour septembre 2025 des puces ARM pour les segments haut et milieu de gamme capables de rivaliser avec les processeurs x86 d'Intel et AMD et qui pourraient être associés à ses GPU pour donner un combo décisif.

Il reste à voir si la firme produira des processeurs ARM avec GPU intégré ou bien nécessitant un GPU dédié séparé puissant, d'autant plus que la firme aurait également des projets avec MediaTek pour concevoir un ensemble CPU ARM + GPU dont elle fournirait la partie graphique.

L'horizon est donc ouvert et les opportunités nombreuses. Avec sa nouvelle puissance financière apporté par le succès des accélérateurs IA, tout devient possible.