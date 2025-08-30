Au sein de King, le studio à l'origine du succès mondial Candy Crush, l'atmosphère est loin d'être idéale. D'après des informations récentes, la société mère Microsoft a instauré une directive stricte obligeant tous ses employés à utiliser de l'intelligence artificielle quotidiennement d'ici 2025. Une directive qui se heurte de plein fouet à une réalité interne bien plus amère, entre scepticisme, faible adoption et climat social délétère.

En quoi consiste ce mandat IA imposé par Microsoft ?

La stratégie de Microsoft est agressive. L'objectif fixé pour 2024 était déjà d'atteindre 70 à 80% d'utilisation journalière de l'intelligence artificielle (IA) pour les tâches générales. Pour 2025, la consigne est claire : 100%. Cela indique que chaque collaborateur, qu'il soit un modeste développeur ou un gestionnaire, se doit d'incorporer des outils d'intelligence artificielle dans sa routine professionnelle.

Cette politique s'inscrit dans la volonté de Microsoft de faire de l'IA un levier de productivité majeur, avec des plans pour intégrer des IA génératives dans la conception de quêtes ou de narrations pour les jeux Xbox.

Pourquoi les équipes de King sont-elles si réticentes ?

Malgré la pression de la maison mère, le scepticisme interne est palpable. Selon des sources anonymes, "l'adoption de l'IA est très faible, à l'exception de ChatGPT". Plus surprenant encore, la direction de King elle-même serait "assez sceptique vis-à-vis de l'IA".

Cette résistance s'explique en partie par un moral au plus bas. Plusieurs témoignages décrivent King comme un "environnement de travail très, très toxique", où le mandat IA de Microsoft n'est qu'un problème parmi d'autres, exacerbé par une direction jugée défaillante.

Quel est le paradoxe des récents licenciements ?

La situation est d'autant plus ironique que King a récemment procédé à des licenciements massifs. En juillet, environ 200 personnes ont été remerciées, notamment à Barcelone. La raison invoquée ? Remplacer ces employés par des outils d'IA qu'ils avaient eux-mêmes contribué à créer et à entraîner.

Cette décision a créé un climat de peur et de méfiance, où les employés qui ont formé leurs propres remplaçants numériques sont maintenant sommés d'utiliser ces mêmes technologies au quotidien. Une situation absurde qui a conduit certains employés licenciés à engager des actions en justice.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette politique d'IA obligatoire s'applique-t-elle à tous les studios Xbox ?

Non, il semble que Microsoft adapte sa stratégie. Par exemple, Guillaume Provost, le patron de Compulsion Games (un autre studio Xbox), a déclaré que Microsoft ne leur imposait rien, comprenant que l'ADN de leur studio repose sur un travail "artisanal" et manuel.

Quels types d'outils IA sont concernés chez King ?

Au-delà de l'usage général de ChatGPT, les outils développés en interne et qui ont conduit aux licenciements concernent des domaines comme la conception de niveaux, la recherche utilisateur, les tests et même l'écriture narrative.

Quelle est la situation sociale actuelle chez King ?

Les rapports décrivent une situation très tendue. En plus des actions en justice concernant les indemnités de licenciement, des sources affirment que certains employés en burn-out ont été placés en arrêt maladie, et que des personnes licenciées ont été réembauchées quelques semaines plus tard, témoignant d'une gestion chaotique.